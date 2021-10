VIDEO | Elezioni Municipio II, ballottaggio Del Bello/Di Tursi: le proposte dei due candidati per la riqualificazione urbana

Il 17 e 18 ottobre gli elettori del II Municipio torneranno alle urne, stavolta per scegliere tra Francesca Del Bello e Patrizio Di Tursi. Chi avrà la meglio, sarà il nuovo presidente, con la candidata del Centrosinistra in gioco per un secondo mandato.

Ecco quali sono le idee e proposte dei due candidati rispetto ai progetti di riqualificazione urbana, in particolare a San Lorenzo e Flaminio.

La rigenerazione urbana di San Lorenzo e Flaminio

Francesca Del Bello

A via dei Lucani, per Del Bello, è necessario superare la proposta di esproprio fatta dall’attuale giunta comunale, bisogna invece sedersi al tavolo e dialogare con i privati. C’è un’area riservata alle attività artigianali e servizi sportivi che vanno valorizzati. Al Flaminio per la presidente uscente c’è il discorso della riconversione delle ex caserme da non sottovautare: il Centrosinistra chiede che i quasi 7 milioni di euro versati da Cassa Depositi e Prestiti al Comune vengano utilizzati per la riqualificazione complessiva, per unire il Ponte della Musica con l’Auditorio e per la Città della Scienza.

Patrizio Di Tursi

L'organizzazione urbanistica e le necessità commerciali e dei cittadini sono alla base della rigenerazione urbana per Patrizio Di Tursi. Al momento c'è caos per il candidato di Centrodestra, bisogna cambiare le cose o i residenti non avranno più piacere a vivere in questi due quadranti.