VIDEO | Elezioni Municipio II, ballottaggio Del Bello/Di Tursi: le proposte dei due candidati per la gestione della movida

Il 17 e 18 ottobre gli elettori del II Municipio torneranno alle urne, stavolta per scegliere tra Francesca Del Bello e Patrizio Di Tursi. Chi avrà la meglio, sarà il nuovo presidente, con la candidata del Centrosinistra in gioco per un secondo mandato.

Ecco quali sono le idee e proposte dei due candidati per affrontare il tema spinoso della movida, soprattutto nelle zone di San Lorenzo e piazza Bologna.

Movida e commercio

Francesca Del Bello

A San Lorenzo c’è un tema di maggiore e più solida presenza delle forze dell’ordine per aggredire i fenomeni di spaccio e consumo di stupefacenti, sottolinea la presidente uscente. Gualtieri, continua la candidata del Centrosinistra, propone una figura istituzionale che si occupi della vita notturna della città, il cosiddetto "sindaco della notte". Nel programma a sostegno di Francesca Del Bello c'è innanzitutto quella di realizzare iniziative culturali in tutta la città per alleggerire i quadranti di piazza Bologna e San Lorenzo. Un'altra possibile soluzione è inasprire sanzioni per commercianti che non rispettano le regole, attualmente sono troppo leggere. Tavolo di concertazione e dialogo tra ffoo, commercianti, rappresentanti dei giovani e comitati di quartiere è un'altra soluzione "richiesta a gran voce dai residenti".

Patrizio Di Tursi

Per Di Tursi la movida diventa un problema se non ci sono regole precise riguardo l'occupazione di suolo pubblico. Con regole valide per tutti, si evita l'affollamento di persone in determinati quadranti del Municipio dove il fenomeno è più sentito da diversi anni.