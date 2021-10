VIDEO | Elezioni Municipio II, ballottaggio Del Bello-Di Tursi: le proposte dei due candidati per la cura del verde

Queste le idee dei due candidati alla presidenza del Municipio II rispetto alle azioni da mettere in campo per la cura del verde pubblico nel territorio

Il 17 e 18 ottobre gli elettori del II Municipio torneranno alle urne, stavolta per scegliere tra Francesca Del Bello e Patrizio Di Tursi. Chi avrà la meglio, sarà il nuovo presidente, con la candidata del Centrosinistra in gioco per un secondo mandato.

Ecco quali sono le idee e proposte dei due candidati rispetto alla cura del verde pubblico, patrimonio del territorio.

Cura del verde

Francesca Del Bello

Nei prossimi 5 anni il Centrosinistra si aspetta l'attuazione del regolamento per il decentramento amministrativo, trasferendo ai Municipi le aree verdi sotto ai 20.000 metri quadri. Questo, secondo Del Bello, significherebbe la gestione autonoma, con risorse e personale proprio, della parte del verde e del territorio, escluse le ville storiche. Per queste ultime, Del Bello propone un ente unico gestore, superando la molteplicità di competenze.

Patrizio Di Tursi

Per Patrizio Di Tursi è fondamentale dare delle priorità nella riorganizzazione della gestione del verde, avvalendosi innanzitutto di agronomi per fare un piano specifico per ogni parco e ogni villa, con delle scadenze ben precise. Inoltre, il consigliere uscente di Forza Italia sostiene sia vitale assumere nuovo personale e avere rapporti più intensi con il dipartimento, l'assessorato comunale e anche la Regione.