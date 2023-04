Perché, dopo 3 mesi, la voragine nel cuore del quartiere Trieste ancora non viene chiusa

La voragine di via dei Giordani al Trieste-Salario rischia di diventare una nuova largo Somalia. Un cantiere della durata superiore a un anno che ha messo a dura prova la pazienza di abitanti e commercianti di un intero quadrante molto trafficato. Quando accaduto la notte del 29 gennaio, infatti (con un mezzo Ama inghiottito dalla strada), ha messo in evidenza per l'ennesima volta la fragilità del sistema fognario capitolino e la sovrapposizione di competenze sta rallentando l'inizio del cantiere che dovrà ripristinare la strada.

La voragine nel cuore del quartiere Trieste

La zona è quella a due passi dalla Catacombe di Priscilla e Villa Ada, nel cuore del quartiere Trieste-Salario. Tra piazza Crati e via di Trasone, una parallela di via Nemorense. Una strada molto utilizzata dai residenti e dove affacciano diversi garage condominiali. Il cedimento del manto è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 29 gennaio, con un mezzo dell'Ama che è rimasto incastrato per ore. Da quel momento la situazione è solo peggiorata, perché l'abbondante pioggia che ha colpito la Capitale tra il 14 e il 15 aprile ha comportato un ulteriore cedimento: adesso il cratere arriva al marciapiede, che è stato interdetto al passaggio dei pedoni.

L'attesa di un intervento di Italgas

Di passi avanti, ad oggi, non se ne vedono: "Il cantiere non è nostra responsabilità - spiega l'assessora ai lavori pubblici del II municipio, Paola Rossi, interpellata da RomaToday - perché parliamo di sottoservizi, quindi Acea Ato 2. Il danno è dovuto a uno sgrottamento della fogna, un danno a circa 7 metri di profondità. Per intervenire, cioè per costruire il manufatto in calcestruzzo che sostituisca la vecchia fogna in mattoncini, Acea deve poter avere spazio di azione. Così vanno spostati i tubi di Acea idrica e di Italgas". Questi ultimi, a quanto riferisce il municipio stesso, ancora non avrebbero dato segni di vita: "Li ho contattati il 24 aprile - continua Rossi - facendo presente che anche Acea attende notizie. Altri due giorni e se non avrò riscontri tornerò alla carica".

"Le Catacombe non sono coinvolte"

Per fortuna non c'è il coinvolgimento delle vicinissime Catacombe, come verificato sia dalla Soprintendenza sia dalla Protezione Civile che ha effettuato una videoispezione subito dopo il crollo: "Per quanto riguarda i lavori - conclude l'assessora - si dovrebbe poter evitare la palificata, che tanto tempo ha fatto perdere in occasione del cantiere di largo Somalia. Dovrebbe essere sufficiente la realizzazione di paratìe, come a via di Villa Chigi".