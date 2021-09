Villa Paganini, liberate 200 coccinelle per sconfiggere il parassita-killer dei pini

Prosegue la lotta biologica alla toumeyella parvicornis, comunemente nota come cocciniglia tartaruga, il parassita-killer dei pini di Roma. La sperimentazione si avvale dell'utilizzo di coccinelle specifiche, nemici naturali della toumeyella, che vengono liberate in quota sui pini dei parchi e delle ville storiche di Roma allo scopo di salvare i circa 50mila alberi della Capitale senza utilizzare le sostanze chimiche previste dall'endoterapia. Oggi è stato il turno di Villa Paganini, zona Corso Trieste, dove 200 esemplari sono stati liberati su 10 giovani pini.

L'iniziativa, che ha già toccato Villa Leopardi, parco don Baldoni e villa Chigi in zona Somalia, il parco Mario Riva in zona Parioli e Villa Pamphili a Monteverde, questa volta ha beneficiato del supporto di Condexo, azienda italiana che al servizio di amministratori di condominio e fornitori. A coinvolgere il partner privato sono stati i comitati Amici di Villa Leopardi e Don Minzoni. "Crediamo fermamente nella lotta biologica come valida cura per i pini di Roma - ha fatto sapere in una nota Condexo - . Invitiamo i cittadini, in primis i condomini che lavorano con noi, a prendere parte a questo progetto così importante”.

"Per garantire continuità alla specie Pinus pinea nella città di Roma - spiegano i comitati promotori della sperimentazione biologica - , occorre pensare a come garantire i reimpianti, dunque ai giovani pini. Intervenire in una villa storica, con la collaborazione di uno sponsor privato attento alla tutela del verde e con la partecipazione dei bambini della scuola montessoriana Villa Paganini, è il miglior segnale per dare un futuro di benessere alle nuove e prossime generazioni”.

Hanno preso parte all'evento anche 150 alunni della Casa dei bambini e scuola Primaria del plesso "Villa Paganini".