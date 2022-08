La "città dei 15 minuti" è a Roma nord e mette al centro la salute

Nel cuore di Villa Glori c'è un progetto dedicato ai malati di Alzheimer, aperto ormai a marzo 2017 e diventato punto di riferimento per i familiari dei pazienti. Da luglio è anche un punto unico di accesso per la salute, in collaborazione con Asl Roma 1 e II municipio.

Come informa Caritas, che ha aperto "Casa Wanda" grazie al finanziamento delll'8x1000 nell'ex Colonia Marchiafava e dove vengono accolte fino a 20 persone al giorno gratuitamente, si tratta di un programma sanitario innovativo nell'ambito del Pnrr "per valorizzare il protagonismo delle comunità attive".

"Il progetto ha l’obiettivo di offrire un’assistenza domiciliare e comunitaria più ampia e inclusiva - si legge nel comunicato dell'organizzazione pastorale -, sia aumentando l’assistenza domiciliare per pazienti con totale perdita di autonomia, in modo particolare per i malati di Alzheimer e di grandi demenze, sia allargando il target intercettando bisogni latenti anche di anziani con fragilità lieve e moderata spesso in condizioni di solitudine, sia con minori e adulti con disabilità lieve, persone con dipendenze, persone con disturbi mentali a bassa soglia".

Lo scopo è evitare l'istituzionalizzazione, valorizzando l'assistenza a casa da parte della comunità intera, che diventa un luogo di cura e riabilitazione. Oltre a Caritas e Asl sono coinvolti il II municipio e Irasp (istituti riuniti azienda di servizi alla persona). Coinvolte anche le parrocchie di San Valentino ai Parioli, Santa Croce al Flaminio e Sacro Cuore Immacolato di Maria, a piazza Euclide. Ed è nell'ambito di queste tre parrocchie che sono attivi i punti unici di accesso (PUA) per favorire la prossimità territoriale.