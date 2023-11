"Un regalo per Due": la raccolta solidale per un Natale più inclusivo

Fino a sabato 23 dicembre 203 sarà attiva nel municipio II la raccolta denominata “Un regalo per DUE” per un Natale all'insegna dell'inclusione e della solidarietà.

Obiettivo dell’iniziativa è quella raccogliere regali da donare ai bambini del territorio accolti nelle case famiglia o provenienti da famiglie in condizioni di povertà o marginalità sociale.

I cittadini potranno partecipare a questa raccolta comprando presso le attività commerciali aderenti al “Un regalo per Due”. Questi i negozi in cui si potranno comprare i regali per la raccolta:

La città del sole (viale Somalia 59/61) aperto dal lunedì al sabato 10:00-13:30 e 15:30-19:30;

Strategia e Tattica (via Massaciuccoli 99a) aperto dal martedì al sabato 11:30-13:30 e 14:00-19:30:

Libreria l’Altracittà (via Pavia 106) aperto dal lunedì al venerdì 10:00-13:30 e 16:00-20:00;

Rocco Giocattoli (viale Libia 16/18/20) aperto dal lunedì al sabato dalle 09:30 alle 19:30.

Il municipio II rende noto che se altri negozii volessero aderire all’iniziativa per un Natale più inclusivo dovranno inviare una mail a assessoratopolitichesociali.mun02@comune.roma.it, indicando il nome del negozio, l’indirizzo, gli orari di apertura e un contatto telefonico.