Misurazioni sbagliate e concessioni mai concluse: le giostre di parco Nemorense sono un rebus

A parco Nemorense c'è un punto verde infanzia, nello specifico un'attività di spettacolo viaggiante (ex giostrai), autorizzato dopo apposito bando nell'ormai lontano 2000, sul quale politica e uffici si accapigliano senza riuscire ad approdare a una conclusione definitiva. I punti critici sono due e si intrecciano tra loro creando ulteriore confusione: l'iter della concessione non è mai stato concluso e non è chiara l'estensione della superficie occupata e di conseguenza delle tasse da pagare.

Per questo il 10 giugno è stata convocata una commissione trasparenza, presieduta da Sandra Bertucci (FdI) alla presenza anche del direttore del II municipio, Marco Simoncini e dello stesso concessionario, Alberto Ognibene. Un'occasione per fare il punto su una situazione che affonda le radici addirittura nel 2006. In quell'anno, infatti, la ditta individuale che aveva ottenuto lo spazio di parco Nemorense si trasforma in società e lo comunica al comune. Il dipartimento ambiente recepisce l'informazione e chiede che venga riformulata la concessione, ma gli uffici bloccano tutto. L'accordo tra amministrazione pubblica e punto verde infanzia non è completato, quindi è come se non esistesse più.

Ma come sintetizza la consigliera Bertucci a margine della commissione "oltre a questo primo cortocircuito - spiega l'esponente del centrodestra locale - se ne innesca un altro: il servizio giardini sposta il signor Ognibene all'interno di un'area recintata, creata nel 1997 dal servizio stesso con un muretto. Il muretto lo avevano fatto perché doveva andarci un'area giochi, fatta altrove. Cosa succede a questo punto? Che le tasse per l'occupazione di suolo pubblico chieste dal municipio passano da essere calcolate sui 300 mq originari agli 860 dell'area totale inclusa nella recinzione, poi abbattuta nel 2021 durante i lavori di restyling del parco. Ma le giostre del concessionario non si sono mai allargate, quindi perché dovrebbe pagare di più?".

E infatti Ognibene non paga il surplus, ma prosegue nel corrispondere quanto inizialmente dovuto. Lo fa anche forte di diversi atti che confermano l'estensione della sua attività, firmati sia dagli uffici tecnici municipali sia dal Gruppo II Parioli della polizia locale di Roma Capitale, intervenuto per verificare quanto contestato dal concessionario. "Nel 2014 il II municipio ha mandato al concessionario una richiesta di Osp retroattiva - continua Bertucci - riferendosi a tre anni prima, sulla base degli 860 mq. In seguito a questa comunicazione c'è l'intervento dei vigili. Stessa cosa fanno dal municipio nel 2017 e lo stesso ex direttore Vitaliano Taccioli, sospese due cartelle che dovevano essere inviate a Ognibene".

Nonostante ciò, il municipio - che nel frattempo ha cambiato direttore ma non giunta politica - continua a richiedere l'Osp e la Cosap per oltre 800 mq. E addirittura nel 2017 è arrivata a Ognibene anche un'ordinanza di sgombero perché considerato senza titolo. Ordinanza impugnata dal diretto interessato e contro la quale anche l'amministrazione di centrosinistra si era schierata, come conferma Bertucci: "Ci sono atti politici del consiglio che non sono mai stati presi in considerazione dalla parte tecnica - prosegue - e non capiamo perché. Addirittura Simoncini, l'attuale direttore, sostiene che il comune abbia ragione a volere lo sgombero. Ma non c'è una sentenza definitiva, perché ora è tutto in tribunale. E' curioso che durante il cantiere per parco Nemorense, il dipartimento comunale invece di intimare lo sgombero al punto verde infanzia, gli ha comunicato il cronoprogramma dei lavori concordando orari e giorni di chiusura".

Infine: nel 2020 la giunta Raggi approva una delibera con lo scopo di regolarizzare in tutti i municipi la presenza degli spettacoli viaggianti. La richiesta è quella di creare tavoli tecnici ad hoc: "Ma da noi non ne sapeva niente nessuno - conclude Bertucci - tanto che Simoncini ci ha ringraziato per averlo reso edotto della delibera".