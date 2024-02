Il Comune fa le prove di trazione sui pini di Corso Trieste

Sono iniziate le prove di trazione dei pini di Corso Trieste. I tecnici del servizio giardini, incaricati dal dipartimento tutela ambientale, sono partiti domenica 25 febbraio dall'altezza del liceo classico Giulio Cesare.

Prove di trazione per i pini di Corso Trieste

Un'operazione necessaria per verificare lo stato di salute degli alberi, in particolare relativo alla capacità di restare in piedi ancora a lungo. Proprio in quel punto, infatti, il 9 dicembre 2021 cadde a terra un grosso esemplare di pino, spaventando molto passanti e automobilisti, ma per fortuna senza causare feriti o peggio. La stessa fortuna, in altre zone di Roma, non ce l'hanno avuta. Per questo il Comune ha fato il via a questo "screening" anche al Trieste-Salario.

L'ancoraggio per i più a rischio

"Interventi analoghi sono stati fatti su tutta la via Cristoforo Colombo e su altre importanti vie e piazze della città - spiega Valerio Barletta, capo staff dell'assessora Sabrina Alfonsi, mentre risponde alle richieste di alcuni cittadini su Facebook - e l'obiettivo è dare tranquillità e sicurezza a pedoni a automobilisti. A noi serve per avere una fotografia dello stato di salute dell'albero. Un lavoro propedeutico a quello sperimentale dell'ancoraggio, come chiesto dalla cittadinanza". Un'operazione definita "molto onerosa": "Ma Alfonsi ha deciso di dare comunque mandato a procedere". Sul posto, durante le prove di trazione, anche gli agronomi Andrea Santacroce e Giuseppe Logiudice, che hanno seguito gli interventi verificando le condizioni statiche e lo stato di salute delle alberature. Ci sarà poi la messa a dimora di nuovi alberi: "In quest'ambito - continua Barletta - puntiamo anche a riqualificare l'aiuola, con interventi per i quali chiederemo supporto e contributo ai comitati di quartiere"

La mappa delle ripiantumazioni

Nel frattempo, in tutto il territorio del II municipio stanno proseguendo le piantumazioni. Come comunica l'assessorato ad ambiente, verde e rifiuti, gli interventi stanno coinvolgendo via Ravenna, via Arezzo, via Padova, via Catanzaro, via Tigrè, via di Villa Chigi, via Casperia, via Adige, viale Gorizia, via Donatello, via di Priscilla, via Fogliano, via Boito, via Marchetti, via Malta, via Giovanni da Procida, via Lorenzo il Magnifico, via Romagnosi, ma anche il parco dei Caduti e villa Borghese: "Centinaia di nuovi alberi - commenta l'assessore Rino Fabiano - alcuni piantati direttamente da noi, altri dall'ufficio giardini capitolino. Noi li cureremo nei mesi a venire con l'aiuto delle autobotti, ma chiedo a tutti i cittadini e alle associazioni di darci una mano soprattutto nei mesi estivi".