Ecco quando verranno ripiantati i pini a Corso Trieste

Il profilo di Corso Trieste tornerà agli antichi splendori, almeno si spera. Dopo potature e abbattimenti, nel mirino di cittadini e associazioni, l'assessorato al verde di Roma Capitale ha annunciato novità positive. I "pinus pinea" che caratterizzano l'arteria del quartiere, simbolo del quadrante, verranno ripiantati. Non solo loro: arrivano anche degli arbusti da fiore, che serviranno per migliorare la qualità del terreno e distanziare gli alberi, favorendone una crescita più sana.

I pini di Corso Trieste

L'ultimo incontro tra Comune e associazioni è stato particolarmente positivo. L'assessora Sabrina Alfonsi e la direttrice del dipartimento tutela ambientale Marina Mantella hanno confermato l'intenzione di riqualificare il filare dei pini di Corso Trieste e fornito delle indicazioni abbastanza precise sul cronoprogramma per portare a termine l'opera. A febbraio sono cominciate le prove di trazione, che si ripeteranno in quattro giorni distinti: il 7 e 21 aprile, il 12 e 26 maggio. Serviranno per verificare la stabilità di 54 pini. In base alle rivelazioni degli agronomi, il dipartimento saprà se ce ne saranno alcuni da abbattere per evitare incidenti.

In autunno le ripiantumazioni

Finita questa fase, quando riaprirà la stagione agronomica a ottobre 2024, ecco che il servizio giardini e le ditte incaricate dal Comune procederanno a sostituire tutti gli alberi abbattuti, non solo dopo queste prove di trazione ma anche negli anni precedenti. Con due novità importanti. La prima: è molto probabile che i nuovi pini saranno esemplari giovani, ma non alberelli "imberbi". Dovrebbero avere un'età tra i 10 e i 15 anni, per risultare già abbastanza forti e resistenti. La seconda: sullo spartitraffico di Corso Trieste compariranno anche arbusti da fiore. Lo scopo è duplice: abbellire l'aiuola e rafforzare il terreno. C'è un terzo elemento di novità da sottolineare: gli alberi saranno maggiormente distanziati, per far sì che possano crescere meglio, a differenza che nel passato.

Il plauso delle associazioni

"Da sempre abbiamo sostenuto che la sicurezza sia al primo posto e non ci scandalizzeremo di fronte alla necessità di nuovi abbattimenti - commenta l'associazione Salviamo i pini di Corso Trieste - . Abbiamo infatti piena fiducia negli esperti incaricati dal Comune per prendersi cura dei nostri pini e confidiamo nella volontà, ormai espressa chiaramente, di ripiantarne di nuovi al loro posto. Il nuovo aspetto dell’area verde di Corso Trieste andrà delineandosi tra il prossimo autunno e la primavera con la piantagione di piante arbustive a proteggere ed arricchire il terreno per i pini, dando anche colore e ricchezza alle aiuole".

"Nuova linfa al filare"

Soddisfatto anche Andrea Rollin, presidente della commissione ambiente del II municipio: "Finalmente registriamo una grande apertura - commenta - per la riqualificazione dei pini e una rinnovata attenzione su Corso Trieste. Il viale alberato godrà di nuova linfa, dopo essere stato a lungo ignorato. I cittadini sono contenti perché finalmente si notano un'attenzione e una cura coscienziosa degli alberi".