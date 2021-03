Piazza Verbano, un ciliegio ricorda il dottor Pergolini: l’amato medico del quartiere

Un ciliegio a Piazza Verbano per ricordare Massimo Pergolini, l’amato medico del quartiere Trieste scomparso nel novembre del 2018. Il nuovo albero, fortemente voluto da Antonio Ercoli, storico commerciante del Mercato di Via Chiana, e da tutta la comunità della zona, ha preso il posto del bitume con il quale era stata coperta l’aiuola lasciata libera da un’essenza arrivata a fine ciclo vita.

Piazza Verbano: un ciliegio per il dott. Pergolini

Il dott. Pergolini se ne è andato a 67 anni, in seguito ad una lunga malattia. La sua morte ha colpito e commosso tutto il Trieste Salario, nel quale il medico era una vera e propria istituzione. Gremita la parrocchia di San Saturnino nel giorno dei suoi funerali: il degno omaggio per chi aveva fatto del suo studio di Piazza verbano 22 un punto di riferimento per tutti. Affidabile, stimato e ben voluto. “Era una persona squisita, bravissima nel suo lavoro”; “Il suo sorriso e la sua parola valevano più della medicina” - così lo ricordano alcuni dei suoi pazienti. La fioritura del ciliegio ne ricorderà gentilezza, disponibilità e professionalità.

“E’ un albero che ha un significato molto importante. Dall'affetto, la stima e il rispetto che ho riscontrato deve essere stato un gran medico e una gran bella persona” - ha commentato l’assessore al Verde del Municipio II, Rino Fabiano. Ma non solo Piazza Verbano. Piantumazioni in corso anche a via Monaci, via Po, via Felice Anerio, via Tripolitania, via Chiana, via Adelaide Ristori dove sono stati posizionati nuovi alberi di piccole dimensioni dalla ditta del Verde decentrato al Municipio. Su Via Rodolfo Lanciani il gruppo di cittadini organizzati intorno al progetto "Daje de alberi" ha piantato a sue spese, con il sostegno del Dipartimento Tutela Ambiente, diversi alberi davanti la Scuola Winkelman. “Li voglio ringraziare pubblicamente per la loro importante iniziativa” - ha detto Fabiano.