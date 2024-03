A piazza Istria visite mediche gratuite per anziani fragili

Le persone anziane che usufruiscono dei servizi del portierato sociale del Tufello, dal mese di marzo possono anche essere visitate gratuitamente dai medici che lavorano per la cooperativa sociale Romamed, nell'ambulatorio di piazza Istria 2. Un servizio di cui si occupa Caritas Roma insieme alle parrocchie della zona e all'Asl Roma 1.

Visite mediche gratuite per gli anziani del Tufello

Nel 2023, un bar chiuso e abbandonato al Tufello, III municipio, è stato trasformato nel primo portierato sociale di Roma. Un progetto portato nella Capitale da Trieste, da due membri dell'associazione "Grande come una città", Laura Taradel e Pina Simeoni. Da quel momento, centinaia di famiglie hanno ricevuto assistenza di vario genere: dall'apertura dello Spid alla presentazione di domande per ricevere bonus e sussidi, accompagnamento alle visite mediche, in ospedale, a fare la spesa. Adesso anche una rete di 64 medici di base e geriatri che si mettono a disposizione gratuitamente.

L'accordo di Caritas con l'ambulatorio di piazza Istria

A spiegare l'iniziativa è Mario Guerra, 68 anni, da oltre 30 in Caritas e referente del portierato sociale: "La grande novità è che entriamo nelle case delle persone più fragili - fa sapere - permettendo visite approfondite che altrimenti queste persone non farebbero. Nella Capitale ci sono circa 140mila persone, il 60% di loro anziane, che per vari motivi non usufruiscono più del servizio sanitario. Non vanno dal medico di base, non prendono appuntamenti tramite il CUP regionale. Con l'accordo siglato con questa associazione di medici, presieduta dal dottor Fabio d'Andrea, diamo una possibilità del tutto nuova a queste persone".

Come prenotare una visita

La procedura è abbastanza semplice. I residenti del III municipio possono rivolgersi al portierato sociale di via Monte Ruggero, aperto in determinati giorni e orari, manifestando bisogni e necessità di carattere sanitario. A quel punto due incaricati della Caritas, tra questi lo stesso Mario Guerra, visitano a domicilio la persona per capirne tutte le esigenze e le difficoltà e nel giro di massimo 48 ore viene fissata una visita, che sia di un medico di base o di uno specialista in geriatria: "In tempi molto stretti il dottore visita a domicilio l'utente - spiega Guerra - in maniera molto approfondita. In alcuni casi siamo riusciti ad attivare l'assistenza domiciliare, che la persona non aveva ancora ricevuto perché mancava la relazione del medico di famiglia. Purtroppo in questi quartieri sono sempre meno i medici, entro un anno dal 30 al 40% andranno in pensione e le famiglie fanno sempre più fatica a farsi dare retta".

"Così mapperemo i bisogni sanitari del Tufello"

Da quando è attivo il portierato sociale, Caritas è riuscita a visitare interi lotti popolari: "Per esempio a via Monte Crocco 19 - conclude Guerra - siamo a 540 nuclei visitati e abbiamo attivato 15 visite sanitarie con il geriatra. Sta funzionando: mettiamo l'avviso sui portoni un paio di giorni prima e due volte a settimana siamo lì. In un paio di ore riusciamo a incontrare anche due condomini interi. Questo lavoro che stiamo facendo è connesso strettamente con l'Istituto Superiore di Sanità, che raccoglierà tutti i dati forniti da noi, li analizzerà ed entro un anno produrrà una mappatura dettagliata dal punto di vista sanitario del quartiere Tufello. Una base fondamentale per capirne i bisogni, le criticità e quindi le possibili soluzioni".