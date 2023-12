Che fine ha fatto il parcheggio multipiano di via Chiana chiuso da sei anni

Se per il parcheggio di scambio della metro Annibaliano bisognerà aspettare tra febbraio e marzo 2024, per il multipiano di via Chiana neanche si ragiona più sulle tempistiche. Perché i problemi sono ben più gravi. I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del piano interrato e del primo piano (sono quattro in totale), che dovevano essere conclusi ad agosto, finiranno presumibilmente entro il 31 dicembre. Ma non serviranno a nulla nell'immediato.

Il parking di via Chiana chiuso da 6 anni

Come confermano anche dal II municipio, infatti, il parking di via Chiana (oltre 400 posti auto), chiuso a dicembre 2017, ha criticità strutturali tali da impedire la riapertura, anche solo parziale. Se ne dovranno fare una ragione i residenti del quadrante Trieste-Salario, i clienti del confinante mercato rionale e gli stessi operatori. Una perizia effettuata da Roma Capitale sulla struttura - chiusa sei anni fa proprio perché erano scadute le certificazioni di sicurezza - ha fatto emergere danni che non renderebbero sicuro al 100% l'utilizzo del multipiano.

Criticità strutturali e lavori a rilento

"L'edificio è stato abbandonato per troppo tempo e quindi ci sono problematiche particolari - conferma Valentina Caracciolo, assessora alla mobilità municipale - tanto è vero che i lavori dovevano finire ad agosto e invece la ditta ha avuto due proroghe, perché man mano che il cantiere proseguiva riscontravano dei problemi ulteriori. L'intenzione del dipartimento è sicuramente quella di aprire al più presto almeno uno dei piani, ma è chiaro che ci dev'essere la massima garanzia di sicurezza".

Gli operatori del mercato sul piede di guerra

Scoraggiato Amedeo Valente, presidente dell'Ags del Mercato di via Chiana e da sempre interessato all'apertura del multipiano: "Purtroppo, invece di aprire due piano oggetto dei lavori - conferma a RomaToday - dopo questa perizia è tutto fermo. Noi abbiamo fatto accesso agli atti per visionare la perizia e in base alla nostra valutazione informale, fatta tramite un legale, non ci sarebbero le condizioni per dover tenere chiuso tutto. Dopo le festività ci auguriamo di incontrare il Comune, in particolare l'assessore Patanè, per capire anche che intenzioni ci sono riguardo l'assegnazione della gestione".

Per la gestione l'ipotesi è il project financing

Gestione che non dovrebbe essere in capo ad Atac (come invece sarà a piazza Annibaliano) e che l'Ags del mercato vorrebbe ottenere: "Ma a quanto pare il Comune ha in mente un 'project financing' - conclude Valente - quindi finirebbe tutto in mano a qualche privato. Per noi non va bene, non abbiamo interessi economici, vogliamo mantenere la vocazione pubblica del parcheggio. Vogliamo vederci chiaro".

Rispetto alla gestione, l'assessora Caracciolo spiega: "Sinceramente data la situazione attuale non è all'ordine del giorno - fa sapere - in ogni caso al 'project financing' possono partecipare anche loro, ovviamente costituendosi regolarmente e firmando una convenzione con il Comune. Sull'impossibilità di aprire parzialmente il parking, va detto che se ci sono criticità strutturali, fa bene il Comune. Si deve avere una garanzia di sicurezza al 100%". Tra fine dicembre e inizio gennaio si svolgerà un sopralluogo da parte del dipartimento mobilità e municipio per capire la situazione.