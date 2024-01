"Ci serve un marciapiede". La protesta degli abitanti contro il cantiere infinito

Trentadue mesi, giorno più giorno meno. E' il tempo che trascorrerà dalla consegna del progetto definitivo a quella del parcheggio di piazza Annibaliano, finito e collaudato. Una saga infinita, che da giugno 2022 vede anche il marciapiede lato Corso Trieste impraticabile per la presenza di una rete che chiude il cantiere. E gli abitanti si sono stufati.

Il marciapiede mancante per il cantiere infinito

A dare voce all'insoddisfazione di chi vive tra il quartiere Africano e il Trieste-Salario, i due quadranti in mezzo ai quali si estende la fermata della metro B1 dove è previsto che apra il parcheggio da 272 posti, è stata la mano di un misterioso "Pasquino" moderno. Sulla rete protettiva verde che riveste la cancellata del cantiere da qualche giorno campeggia la scritta bianca "Ci serve il marciapiede!".

I ritardi per il collaudo

In effetti da un anno e mezzo, come spiega anche Roma Servizi per la Mobilità sul suo sito, l'opera di realizzazione dei posti auto interrati è conclusa, ma va avanti quella del collaudo. Alla quale è preceduta l'opera da parte di Areti per il sistema di illuminazione pubblica. Un iter che si è dilungato per "alcuni problemi di carattere tecnico" spiega l'agenzia. E che ha lasciato i passanti senza marciapiede, costringendoli a scendere in strada o fare giri molto più lunghi rispetto al normale.

"È una vergogna"

"Inaccettabile che in un paese civile un cantiere così duri anni - lamenta Emanuela Migheli, residente in zona -, è vergognoso e gli amministratori locali e comunali dovrebbero vergognarsi. Stessa situazione che viviamo a via Chiana, col cantiere ancora in corso. Vengono messi dei fondi, si inaugurano i cantieri e poi restano abbandonati. Non si vedono lavorare gli operai. E nelle città che funzionano i cartelli dei cantieri indicano una data di inizio e di fine, per far rendere conto ai cittadini quanto è capace l'amministrazione di portare a termine determinate opere con i fondi a disposizione. Cosa che qui non c'è".