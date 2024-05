Non solo Annibaliano. A via Chiana si aspetta un multipiano da sei anni

La mattina del 30 aprile è stato inaugurato il parcheggio da 268 posti della stazione metro B1 Annibaliano, con oltre dieci anni di ritardo rispetto all'inaugurazione dell'impianto. A poca distanza però, ce n'è un altro - con quasi il doppio degli stalli - che fino a dicembre 2017 era attivo ed è stato chiuso per questioni di sicurezza.

Il multipiano chiuso a via Chiana

I problemi di parcheggio nel quadrante del Trieste-Salario sono all'ordine del giorno. L'apertura del parcheggio a piazza Annibaliano, atteso da anni dai residenti, è solo una goccia nel mare e tra le altre cose colloca lo scambio all'interno della Ztl Fascia Verde di prossima istituzione. Per rispondere con più efficacia alla domanda di posti auto della zona e valorizzare al contempo uno dei mercati più frequentati del II municipio l'amministrazione dovrebbe procedere alla riapertura di un multipiano chiuso da sei anni e mezzo a via Chiana 109.

Lavori infiniti e lungaggini burocratiche

La struttura, che si sviluppa su quattro piani, era stata chiusa perché c'era il rischio che cedesse e perché erano scadute le certificazioni di sicurezza. Atac, soggetto gestore del multipiano da 420 posti, avrebbe dovuto occuparsi dei lavori ma per mesi non accadde nulla. A fare gli interventi fu il municipio, al pianto seminterrato e al primo, includendo anche l'impianto elettrico. Ma non era sufficiente. Ad aprile 2022, dopo lungaggini burocratiche dovute al ricorso di una ditta che era stata esclusa dall'appalto, è iniziata una seconda fase di lavori conclusa dopo un anno e mezzo. Nonostante ciò, la riapertura è ancora molto lontana.

Opzione "project financing" per completare l'opera

"C’è da completare ancora il cantiere all’ultimo piano - conferma Valentina Caracciolo, assessora alla mobilità del II - . In ballo c'è la decisione sull’andare avanti come dipartimento mobilità oppure fare un bando per il project financing e affidare l'opera ad un privato. Col dipartimento ci siamo confrontati proprio in occasione dell'inaugurazione di Annibaliano e siamo d’accordo sul fare un punto della situazione la prossima settimana. È un’opera impegnativa dal punto di vista della messa in sicurezza. In tanti ci hanno chiesto di via Chiana, ma è una situazione diversa. E poi qualunque edificio dopo sei anni si deteriora. Per fortuna buona parte del lavoro è stata completata".

La gestione contesa

E' molto probabile che trascorrerà anche il 2024 senza che a via Chiana si veda il multipiano funzionante, anche perché la parziale messa in funzione (con soli due livelli su quattro) è stata esclusa da una perizia di Roma Capitale che ha fatto emergere danni strutturali che non renderebbero sicuro l'utilizzo del multipiano. Una volta deciso come procedere, sul tavolo ci sarà il tema della gestione: la vorrebbero gli operatori dell'Ags del mercato. Qualora il Comune dovesse indirizzarsi verso un project financing per il completamento dei lavori, però, la strada potrebbe essere segnata e lo stesso privato potrebbe essere il nuovo gestore. L'assessore alla mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, però, in occasione della presentazione dei lavori sulla linea A della metro iniziati l'8 aprile, a RomaToday aveva spiegato: "Non ci sono preclusioni a concedere il parcheggio agli operatori del mercato". Staremo a vedere. Ad oggi il problema è ben più a monte: il parcheggio è chiuso, inutilizzato e inagibile.