Parcheggio via Chiana, l’inizio dei lavori è ancora un mistero

Il 21 aprile 2022 l’area del parcheggio di via Chiana 109 in zona Corso Trieste è stata consegnata alla ditta vincitrice dell’appalto per la ristrutturazione e messa in sicurezza, la Sacco Giovanni di Pontecagnano. A distanza di quasi 5 mesi, però, nessun operaio si è messo all’opera. I tempi per l’inizio del cantiere non sono chiari.

Il ricorso delle ditte escluse

La ditta è la stessa che sta realizzando i 270 posti del parcheggio interrato di piazza Annibaliano. A gennaio le due ditte escluse dalla gara d’appalto avevano presentato ricorso, poi respinto. Un passaggio che aveva ulteriormente ritardato la tabella di marcia sul parking di via Chiana, che ricordiamo è chiuso dal 18 dicembre 2017 perché scadute le certificazioni di sicurezza. Circa 400 posti auto distribuiti su 4 livelli andati in fumo.

I lavori dovevano finire tra fine 2022 e inizio 2023

Secondo quanto dichiarato dall’assessora alla mobilità del II municipio Valentina Caracciolo ad aprile scorso, una volta iniziati effettivamente i lavori ci sarebbero voluti tra gli 8 e i 10 mesi per la conclusione. Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 il parking doveva dunque vedere la luce. Ma non sarà così, perché ancora non è chiaro quando prenderà il via l’opera.

L'assessora: "Fiduciosi che partano al più presto"

“Il cantiere è frutto di una gara d’appalto del dipartimento mobilità – fa sapere l’assessora – ed è stato in gestione Atac fino al 18 dicembre 2017. Dovrebbe tornare in gestione all’azienda municipalizzata, anche se c’è una proposta da parte dell’associazione degli operatori dell’adiacente mercato, vedremo. Per quanto riguarda il municipio, fece una prima parte di lavori nel 2018 spendendo circa 150.000 euro ma poi ci si rese conto che era necessario un intervento molto più corposo e dispendioso. Lo stato dell’edificio era tale da richiedere qualcosa di più impegnativo e strutturale. La consegna dei lavori, cioè il passaggio delle aree è avvenuto a fine aprile 2022. Ho avuto una rapida interlocuzione con gli uffici nei giorni scorsi e mi è stato riferito che ci sono stati degli incontri con la ditta per approfondire i dettagli e il cronoprogramma. Siamo tutti fiduciosi che si parta al più presto, è un’infrastruttura importante per il quartiere e il mercato. Poi più passa il tempo più la struttura si degrada, ci sono stati dei crolli a maggio. Bisogna fare rapidamente”.

Il mercato: "Non bastano 2 piani su 4"

Sul tema si esprime anche il presidente degli operatori del mercato di via Chiana, Amedeo Valente: "Mi auspico che i lavori inizino al più presto - commenta -, ma per l'apertura sono preoccupato perché non bastano due piani su quattro. Vanno trovati i fondi per gli altri due piani e definita la gestione. Noi abbiamo scritto e formalizzato la disponibilità a gestire il parcheggio e alla risoluzione delle problematiche. Stiamo aspettando di essere convocati".