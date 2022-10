Sono partiti i lavori per riaprire il parcheggio del mercato a Roma nord. Dopo 5 anni

Un anno fa i cittadini residenti al Trieste-Salario, insieme agli operatori del mercato di via Chiana, erano scesi in piazza per chiedere l'inizio dei lavori che riguardano il parcheggio al civico 109, chiuso da dicembre 2017. I fondi (1.300.000 euro) erano stati appena stralciati dall'amministrazione uscente guidata da Virginia Raggi, poi rimessi in gioco grazie all'intervento del direttore del dipartimento mobilità Alberto Di Lorenzo. Oggi, dopo 12 mesi di annunci e ritardi, il cantiere è partito. Sul serio.

Il cantiere del parcheggio di via Chiana è davvero iniziato

Da due giorni, dopo che la ditta aveva già iniziato ad allacciare l'elettricità, gli operai sono a lavoro. Una novità che fa ben sperare, soprattutto gli operatori e gli utenti dell'adiacente mercato Trieste, uno dei più importanti del quadrante e di tutta Roma nord. I parcheggi che verranno ripristinati non saranno ancora tutti quelli disponibili fino al 2017 (oltre 400), perché i lavori interessano due piani e non quattro, ma già è qualcosa considerando la carenza di posti auto nella zona.

Gli operatori del mercato: "Vigileremo su tempi e gestione"

Come aveva fatto sapere l'assessora alla mobilità del II municipio, Valentina Caracciolo, l'opera dovrebbe concludersi in massimo 10 mesi. Questo significa che l'estate 2023 è un termine verosimile per poter prevedere la riapertura del parcheggio multipiano tanto atteso dalla cittadinanza. "Noi vigileremo sui lavori e soprattutto sull'iter per la gestione - fa sapere a RomaToday Amedeo Valente, presidente del mercato - vogliamo venga definita prima della fine del cantiere. Non che finisce e poi passimo altri mesi per capire chi deve tenerlo e come. Noi abbiamo avanzato una proposta, vogliamo capire come si muoverà l'amministrazione".