Buche e avvallamenti sono un ricordo: via Nemorense “strada nuova”

Manca solo la segnaletica orizzontale, ma i lavori di rifacimento di via Nemorense sono conclusi: così l’arteria del quartiere Trieste è “strada nuova”. Cantieri notturni e senso unico alternato disciplinato dai semafori per arginare i disagi ai residenti.

“Siamo scesi in profondità con la riqualificazione del binder e del tappeto d’usura per un totale di 10 centimetri. Non semplici rattoppi o riparazioni di buche in superficie. Abbiamo poi bonificato il sistema idraulico con la pulizia di tombini e caditoie” - ha spiegato l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su via Nemorense, fino a qualche giorno fa costellata di buche e avvallamenti, adesso si transita in modo più sicuro e agevole. “Nei prossimi giorni sarà apposta sull’asfalto la segnaletica orizzontale con un focus sugli attraversamenti pedonali. Siamo presenti sul territorio ogni giorno per restituire alle infrastrutture il decoro e la sicurezza di cui necessitano. Ogni giorno una #StradaNuova”.