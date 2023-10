Atteso da sei anni e più volte rimandato: finalmente parte il restyling di Villa Chigi

Un anno di ritardo, ma a quanto pare il Comune ce l'ha fatta. Il cantiere per il restyling di Villa Chigi, nel II municipio, è stato consegnato il 28 settembre. L'intervento, finanziato con 400mila euro, doveva partire a ottobre 2022 ma solo questo mese si vedranno gli operai a lavoro in maniera effettiva.

Via ai lavori nel parco di Villa Chigi

La comunicazione è arrivata durante una commissione ambiente capitolina, convocata dal presidente Gianmarco Palmieri dopo l'aggiornamento che c'era stato il 21 giugno e dal quale era emersa la possibilità di uno start entro settembre. Dall'assessorato all'ambiente di Roma Capitale è il geometra Stefano Orsini a illustrare i dettagli dell'opera, attesa dal 2017, la terza da quando la villa del Trieste Salario venne inaugurata (nuovamente) nel 2004 dall'allora sindaco Walter Veltroni. "Il cantiere sarà diviso in tre fasi per non chiudere il parco per mesi - fa sapere - ma ci sono state delle modifiche rispetto al progetto esecutivo, dovute al fatto che era già abbastanza vecchio".

Cantiere diviso in tre fasi

Saranno tre le fasi: la prima vedrà la riqualificazione della piazzetta all'ingresso da via Piccinni, con nuova pavimentazione e sostituzione delle alberature. Le poche rimaste, spiegano dal dipartimento, sono ormai quasi morte e verranno abbattute per essere sostituite. "Non saranno però ciliegi - ha specificato Orsin - perché negli ultimi tempi questo tipo di pianta sta avendo problemi a Roma. Poi verrà impiantato un roseto e realizzata un'irrigazione che sarà alimentata con l'acqua dello scarico delle fontanelle già presenti". Gli operai rifaranno anche il viale parallelo a via Piccinni e l'ex area ludica: "L'intervento non sarà come quello inizialmente previsto - aggiunge Orsini - quindi non ci sarà una nuova area ludica, ma l'inserimento di tavoli da ping pong, scacchi e dama. Nessun chiosco verrà installato".

Primi due interventi si concluderanno a inizio 2024

La seconda fase dell'opera vedrà la sistemazione dell'ingresso dal parco Don Baldoni, con la demolizione dei muretti ai lati del cancello. In quel caso la ditta dovrà decidere in corso di intervento se allargare l'ingresso, eliminando il muretto e sostituendolo con un'unica cancellata oppure realizzare un cancello più piccolo. La pavimentazione intorno alla fontana verrà sistemata, come anche i dilavamenti laterali, grazie a un intervento di ingegneria naturalistica. "In totale le prime due fasi dovrebbero portare via massimo 3 mesi" fanno sapere dal Comune. Ergo, auspicando un inizio concreto del cantiere entro metà ottobre (ad oggi gli operai stanno sfalciando l'erba), con l'inizio del 2024 dovremmo vedere queste prime due fasi finite.

Quando potrebbe finire il restyling

A quel punto, inizierà la terza e ultima fase. Ad essere coinvolta sarebbe l'area cani nella parte bassa della villa, con sistemazione dell'ingresso carrabile, della pavimentazione e intervento nel percorso interno parallelo a via Valnerina, anche in questo caso con scelte di ingegneria naturalistica mirate. "I giorni di lavoro saranno superiori ai 150 giorni - specifica Orsini - perché il testo unico dell'edilizia prevede che nelle consegne parziali, la decorrenza parta dalla consegna di tutto il cantiere, quini dalla terza fase. L'impresa vincitrice, però, è molto seria e ha diversi cantieri attivi, ha tutto l'interesse di concludere bene e in fretta, quindi penso i tempi saranno più brevi di quanto si possa prevedere". Quindi non saranno 5 mesi a partire dal 28 settembre, ma nemmeno 5 mesi a partire da gennaio. Una via di mezzo, al netto di imprevisti. Si può ipotizzare (ma questo non lo fa né la ditta, né il dipartimento, né la parte politica) una conclusione a metà 2024.

Palmieri (Pd): "Pensiamo anche alle fontane"

"Vogliamo inoltre interloquire anche con Sovrintendenza e Simu - ha aggiunto Gianmarco Palmieri - per prevedere degli interventi sulle fontane con fondi dedicati. Dopo i rallentamenti burocratici che hanno fatto slittare i tempi, abbiamo finalmente avviato i lavori di riqualificazione di questo straordinario parco settecentesco, un intervento atteso da anni che ha l'obiettivo di restituire ai cittadini un'area totalmente riqualificata, un polmone verde per favorire la socializzazione con tavoli da ping-pong, un'area fitness e una inclusiva dedicata ai più piccoli. Ringrazio il comitato Amici di Villa Chigi e Parco Baldoni, l'assessorato e il Dipartimento Ambiente, il II Municipio, per l'importante lavoro di confronto e collaborazione che ci ha permesso di raggiungere questa piccola vittoria. Seguiremo con attenzione l'andamento dei lavori, al fine di verificarne tempi e procedure".