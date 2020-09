Lavori su viale Eritrea, la strada che si trasforma in fiume ad ogni pioggia

Lavori in corso in viale Eritrea, la strada che corre tra piazza Annibaliano e piazza Santa Emerenziana, ai piedi del quartiere Trieste.

Viale Eritrea, spariscono (temporaneamente) i cordoli

La ditta incaricata da Roma Capitale sta provvedendo al rifacimento completo del manto stradale: temporaneamente spariti dunque anche i cordoli della corsia preferenziale, ancora oggi oggetto di dibattito e scontro nel quartiere.

Lavori su viale Eritrea: intervento anche sulle caditoie

“A tali lavori si aggiungerà la manutenzione delle caditoie di tutto il sistema idraulico della sede stradale” - ha assicurato l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo. Una buona notizia per la zona: si perchè viale Eritrea ad ogni temporale si trasforma in un vero e proprio fiume in piena con l’acqua a sommergere anche i marciapiedi. Emblematico il video girato nel dicembre scorso con acqua e fango a lambire gli ingressi delle attività commerciali su strada, sedie e tavolini esterni portati via dalla furia della melma.

Via Nemorense “strada nuova”

Sempre nello stesso quadrante giorni fa si è conclusa la riqualificazione di via Nemorense dalla quale sono sparite buche e avvallamenti, “un’altra strada che necessitava di intervento e che porterà benefici sulla viabilità dell’area”.