Strade nuove e piazza semi-pedonalizzata: restyling per il Coppedè con i fondi del Giubileo

Nell'anno del suo Centenario, piazza Mincio potrebbe cambiare volto. Non sarà rivoluzionata, solo riqualificata. L'opera sarà possibile grazie ad un finanziamento di 1 milione di euro tramite i fondi del Giubileo e interesserà non solo l'area simbolo della zona, ma l'intero quadrante del quartiere nato nel 1924 e che ha preso il nome dell'architetto che lo ha ideato: Gino Coppedè.

Via ai lavori su piazza Mincio

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori intorno alla fontana delle Rane, in piazza Mincio al quartiere Coppedè. Ad annunciarlo l'assessora ai lavori pubblici del II municipio, Paola Rossi. "Metteremo a dimora nuovi sampietrini intorno al monumenti - spiega - un primo step finanziato con 160mila euro, trasferendo dei sampietrini asportati da via Pinciana, dove erano pericolanti e dove riasfateremo tutta la sede stradale all'incrocio con via Allegri".

L'obiettivo è salvaguardare la fontana delle Rane

Un intervento in economia, che però permetterà di ridare dignità ad una fontana simbolo del Coppedè, realizzata sempre nel 1924 e restaurata nel 2020. Una fontana "ridotta a una rotatoria" sottolinea l'assessora Rossi, che anticipa un progetto che potrebbe essere realizzato entro l'Anno Santo: la semi-pedonalizzazione di piazza Mincio.

Il progetto di semi-pedonalizzazione

"C'è questa idea da diverso tempo - prosegue Rossi - che sta seguendo la collega alla mobilità, Valentina Caracciolo. Non è di facile realizzazione, per questioni di viabilità, quindi non sarà possibile pedonalizzare tutto. Potremmo però pedonalizzare via Dora verso via Brenta, poi via Aterno e ancora da via Brenta a via Tanaro. In sostanza le auto sarebbero off limits nella parte centrale della piazza, permettendo il transito agli angoli, così da salvaguardare la fontana". Nel frattempo, con il grosso dei lavori nel 2024 e la conclusione prevista a inizio 2025, il Coppedè verrà completamente riqualificato: "Saranno rifatti i marciapiedi e le sedi stradali di tutto il quartiere", assicura Paola Rossi.

Marciapiedi più ampi e stop alla sosta selvaggia

Come specifica poi l'assessora Valentina Caracciolo, in questa prima fase di intervento si procederà "alla sostituzione dei parapedonali che puntualmente vengono abbattuti dalle auto in sosta selvaggia - racconta - . Stiamo poi arrivando in capo al progetto che prevede la chiusura al traffico di via Dora, che è l’ingresso alla piazza, un luogo vincolato e di altissimo valore storico e architettonico. Basta furgoni, basta pullman e sosta selvaggia in quell'area. Allo sbocco con via Arno ci sarà l'ampliamento degli angoli dei marciapiedi così da impedire il parcheggio, lasciando una grossa porzione preclusa al traffico veicolare".