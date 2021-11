Emergenza pini, i comitati scrivono a Gualtieri: "Ripiantumare Corso Trieste"

Non si ferma la lotta dei comitati ambientalisti per la salvaguardia dei pini nei quartieri. Sabato 13 novembre il Comitato Salviamo i Pini di Corso Trieste, l'Associazione degli Amici dei Pini di Roma, Cittadinanzattiva Nomentano-Trieste e il Comitato Miglio Blu hanno inviato una lettera al sindaco Gualtieri, all'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, alla minisindaca del Municipio II Del Bello e al delegato locale al Verde Rino Fabiano chiedendo l'imminente ripiantumazione di 28 pini domestici.

Il monitoraggio del Dipartimento

L'asse al centro dell'attenzione è quello che va da Corso Trieste a viale Libia passando per viale Eritrea, oggetto di un pesante intervento da parte di Roma Capitale: un monitoraggio commissionato dal Dipartimento Tutela Ambientale a due esperti agronomi aveva fatto emergere condizioni di forte instabilità per diversi esemplari di "pinus pinea", almeno 9, oltre che per 4 esemplari di cosiddetti "alberi di Giuda", quelli dalla suggestiva e caratterizzante fioritura rosa.

I pini caduti negli ultimi due anni

Questi si sono però aggiunti ai pini già abbattuti negli ultimi anni e a quelli caduti, come quello all'altezza del civico 62 di Corso Trieste il 9 febbraio 2019, con tre automobili distrutte per fortuna senza alcun ferito. Un ferito ci fu il 13 gennaio 2020, quando un altro esemplare si spezzò all'altezza di via Corsica, finendo sul tetto di una Open Mokka all'interno della quale si trovava una signora di 51 anni. L'ultimo episodio è datato 9 marzo 2021, quando nella notte un grosso pino si è abbattuto sull'area verde al centro della carreggiata distruggendo due panchine, proprio di fronte al liceo Giulio Cesare.

"Si riprenda l'endoterapia anti-cocciniglia"

In totale, i pini a mancare all'appello sono 28: di loro rimangono solo i ceppi di cui le associazioni chiedono la pronta rimozione "per procedere alla ripiantumazione entro l'autunno". Una richiesta che, si legge nella lettera "al momento è rimasta senza risposta". Inoltre, gli ambientalisti sottolineano la necessità di proseguire con la cura anti-parassiti: "I Pini di Corso Trieste inoltre vanno trattati, sempre entro l’autunno, con un’ulteriore somministrazione di endoterapia contro la Toumeyella parvicornis - scrivono - , così come quelli di Viale Eritrea e Viale Libia che, inseriti anch’essi nella lista dei pini da curare da parte del Dipartimento, ad un esame a vista sembrerebbero anch’essi essere stati trattati una prima volta".