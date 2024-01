Corso Trieste, ancora ceppaie e pini capitozzati: "Che fine ha fatto la promessa del Comune?"

Ceppaie e alberi capitozzati, è questo lo scenario che si estende per centinaia di metri lungo Corso Trieste. E monta la rabbia dei residenti e delle associazioni che a Roma si occupano di difendere la salute degli alberi, in particolare dei "pinus pinea", l'esemplare di pino più diffuso e caratterizzante nella Città Eterna.

C'era una volta Corso Trieste

Tra alberi pericolanti e malati, altri schiantati a terra con grosso rischio per cose e persone, Corso Trieste negli ultimi anni ne ha viste di tutti i colori. E dopo gli interventi del servizio giardini, ha visto modificare il suo aspetto, perdendo il caratteristico filare che la rendeva una delle strade più riconoscibili del quadrante nord andando verso il centro. Nel 2021, come ricordano le associazioni ambientaliste, l'assessorato all'ambiente di Sabrina Alfonsi aveva promesso di riqualificare l'alberata, con ripiantumazioni quasi immediate.

"Nonostante le promesse, nessuna ripiantumazione"

"Ma non è stato così - denunciano Paola Morselli ed Emanuela Migheli, rispettivamente presidenti degli Amici dei Pini di Roma e di Salviamo i Pini di Corso Trieste -. Nonotante la direttiva n.1 del 2021, con l'impegno degli uffici tecnici a provvedere a nuovi pini, giovani e sani, curando gli esistenti e ancorandone alcuni, non è stato fatto nulla di tutto ciò". Addirittura a inizio 2022, in seguito alla caduta di un grosso pino all'altezza del liceo Giulio Cesare, il Comune decise l'abbattimento di altri tre esemplari. Decisione frutto di un monitoraggio, in seguito al quale due agronomi avevano consigliato l'ancoraggio dei fusti, non l'abbattimento.

L'appello delle associazioni

Diversi interventi, poi, sono stati effettuati negli ultimi mesi. A dicembre ancora potature importanti e tagli di tronchi "ma è rimasto tutto lì, con le ceppaie nel terreno e nessuna rimozione" fa sapere Migheli. "Nonostante i numerosi incontri con le associazioni, le richieste di progetti e preventivi a dottori forestali, le reiterate promesse - prosegue l'appello delle due associazioni - non abbiamo alcuna notizia. Cosa dobbiamo pensare? Che del verde come una delle soluzioni alla crisi climatica se ne parli e basta? Chiediamo che alle parole seguano i fatti, abbiamo aspettato fin troppo, i tempi accettabili sono trascorsi invano”.