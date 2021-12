Corso Trieste, contro "l'allarme guano" il Comune usa i dissuasori per allontanare gli storni

A Corso Trieste in questi giorni Roma Capitale sta provando a risolvere il problema dell' "invasione" degli storni con i dissuasori sonori. Divenuta una vera e propria emergenza, considerando che marciapiedi e vetture sono costantemente ricoperti di guano e in vari tratti la strada risulta impraticabile, il Dipartimento Tutela Ambientale ha virato sulle "distress call" per spaventare le migliaia di uccelli che popolano i pini del quartiere

"Il discorso degli storni in realtà riguarda tutta Roma - spiega il presidente della commissione ambiente del Municipio II, il dem Andrea Rollin - per questo il Comune ha attivato un servizio di dissuasori che viene effettuato da operatori specifici, con megafoni che emettendo dei suoni acuti spaventano gli uccelli. Sono già passati a Corso Trieste negli ultimi tre giorni".

Nel frattempo il centro emergenze per il verde e il servizio giardini, dopo la caduta di un altro esemplare di pino all'altezza del liceo classico Giulio Cesare, sono intervenuti questa settimana per ulteriori potature nel tratto tra piazza Istria e via Chiana: "Un alleggerimento delle fronde", spiega Rollin.