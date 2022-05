Il cinghiale solitario nei giardini di piazza Verbano

I cinghiali arrivano anche a piazza Verbano, nel cuore del II municipio, al Trieste-Salario. L'avvistamento è di questa mattina, venerdì 6 maggio.

Un passante ha catturato in un video l'esemplare di ungulato che si aggirava in solitaria nei giardini della piazza, a caccia di cibo. L'episodio segue di una settimana l'avvistamento all'interno di Villa Glori, subito condiviso sui gruppi Facebook di quartiere con tanto di appello a fare attenzione per i padroni di cani, raccomandando di tenere al guinzaglio i propri animali per evitare di essere attaccati.

Quella dei cinghiali è ormai da anni una vera e propria emergenza e l'attuale amministrazione sta provando a fronteggiarla con la mappatura dei varchi usati dagli animali per arrivare ai centri abitati. Il progetto pilota si è concluso in XIV municipio, anche in XV si sta tentando di individuare i percorsi più frequentati e installare di conseguenza delle speciali recinzioni: "E’ iniziato il posizionamento di speciali reti keller - ha fatto sapere l'assessora comunale Sabrina Alfonsi - installate anche in profondità nel terreno per bloccare gli scavi degli animali lo scorso 13 aprile in via Gattorno (XIV Municipio), e anche l’Ente RomaNatura ha individuato alcuni punti d’accesso sui quali iniziare i lavori”.