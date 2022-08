I vandali non fermano lo sport all'aperto: ripristinato il campo da volley

In sei mesi di vita, il campo da volley al parco Don Baldoni a Villa Chigi ne ha viste di tutti i colori. Quello che rappresenta un luogo di socialità, sport e aggregazione per i giovani deve aver significato un fastidio per qualcuno, visto che due volte è stato divelto uno dei pali che sorregge la rete e fatto saltare il perno dove la rete si attacca per regolarne l'altezza.

Non solo dispetti, ma veri atti vandalici che adesso dovrebbero finire. La cooperativa Roma Centro Storico, infatti, la mattina di giovedì 4 agosto ha ripristinato la struttura: "I pali adesso sono a prova di bomba - conferma l'assessore allo sport del II municipio, Rino Fabiano - ed è stato rimesso anche il perno. Da settembre decine di studentesse e studenti della vicina scuola Sinopoli avranno un campo in più all'aperto per fare attività sportive a giorni posizioneremo anche un nuovo percorso fitness".

Insomma, non si demorde. "I sedicenti cittadini - continua Fabiano - mischiano la movida con chi fa sport. Non si devono toccare gli spazi pubblici vissuti in modo sano".

Ricordiamo che il campo da volley a Don Baldoni è frutto del progetto "Vivi lo sport all'aperto", nato in piena pandemia da Covid 19: "E' un'idea nata senza clamore - raccontava a gennaio Fabiano - ma con senso del dovere e lo scopo è mettere sotto tutela e cura diversi spazi verdi del territorio, utili allo sport e alle attività ludico-ricreative". Tra gli spazi coinvolti, oltre al parco Don Baldoni, ci sono anche piazza Mancini, largo Mascagni, piazza Massa Carrara, parco Di Lorenzo al Nomentano.