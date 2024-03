"Hanno bruciato nuovamente le corone in memoria di Paolo Di Nella"

Sarebbe stata data alle fiamme le corone poste a Villa Chigi lo scorso 9 febbraio, in memoria di Paolo Di Nella, a 41 anni dal suo omicidio.

Bruciate le corone per Paolo Di Nella

A denunciarlo sono due esponenti di Fratelli d'Italia, il capitolino Federico Rocca e il dirigente di FdI Roma Simone Pelosi, insieme alla dirigente di Gioventù Nazionale Flaminia Pace: "Dopo varie segnalazioni da parte dei cittadini - informano - apprendiamo che per l'ennesima volta sono state distrutte, probabilmente appiccando un rogo, le corone che erano state deposte dalle istituzioni per commemorare Paolo Di Nella il 9 febbraio a Villa Chigi".

L'indignazione di Fratelli d'Italia

Di Nella il 9 febbraio 1983, appena diciannovenne, morì all'Umberto I dopo una settimana di coma, causato da un colpo sferratogli sulla tempia da un giovane, rimasto ignoto, mentre si trovavava in viale Libia al quartiere Africano ad attaccare alcuni manifesti. Ogni anno la comunità militante di estrema destra del quartiere lo ricorda, con un picchetto di fronte alla scritta in suo onore proprio su viale Libia e le istituzioni depositano due corone a Villa Chigi. "Come l'anno scorso, la storia si ripete - continuano gli esponenti di FdI - : ancora c'è qualcuno che non vuole ricordare chi è stato vittima di violenza politica solo perché di destra. Paolo Di Nella è stato un militante come tanti ragazzi che oggi riempiono le strade e le sezioni della città, il suo entusiasmo è stato spento troppo presto, e noi non permetteremo che sia dimenticato e oltraggiato. Chiederemo al Gabinetto del Sindaco l'immediato ripristino del decoro per rispetto alla memoria di Paolo, vittima dell'odio politico".

Lo scorso anno, durante un blitz notturno di alcuni militanti di estrema sinistra nelle sezioni e nei luoghi simbolo della destra romana, erano state date alle fiamme le corone di Di Nella e di Francesco Cecchin a piazza Vescovio.