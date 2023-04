Uno sportello antiviolenza finanziato dal Comune nel liceo del Coppedè

Uno sportello antiviolenza in un liceo di Roma. La novità arriva dal prestigioso Coppedè, quartiere del II municipio, dove il 4 aprile inaugura "Una stanza tutta per sé" al liceo "Amedeo Avogadro".

Il progetto è stato finanziato grazie al bando "A scuola di parità", giunto alla terza edizione. Il Comune di Roma ha messo a disposizione nel complesso 150.000 euro da destinare a istituti comprensivi e scuole superiori , con l'obiettivo di far crescere iniziative che mettano al centro la cultura delle pari opportunità, la prevenzione della violenza contro le donne, il superamento degli stereotipi di genere e il contrasto alle discriminazioni basate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale.

Dal 2020 a oggi, sono stati 13 gli istituti superiori di secondo grado e circa 800 studentesse e studenti coinvolti dal bando. Una partecipazione che ha spinto l'amministrazione ad alzare la quota di finanziamento prevista, passandola da 5 a 10.000 euro per ogni partecipante. E' in quest'ambito che l'"Avogadro", diretto da Katia Tedeschi, è riuscito a dare vita allo sportello antiviolenza di via Brenta.

"Siamo liete di annunciare l'inaugurazione del progetto - fanno sapere la dirigente e la prof Paola Lembo, referente dello sportello - vincitore di un finanziamento erogato dal Comune. E' per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, perché offre la possibilità alla popolazione studentesca, ma anche a docenti e personale ATA che ne volessero usufruire, di avere uno sportello antiviolenza interno alla scuola, gestito da operatrici formate e qualificate, già operanti in uno dei centri antiviolenza di Roma affiliati alla rete nazionale D.I.R.E."