Alberi da abbattere, chiude Corso Trieste: nel quartiere volantini di protesta

Tredici alberi da abbattere, di cui nove pini: così Corso Trieste si prepara a chiusure e deviazioni che interesseranno l’arteria del II Municipio, quella che unisce piazza Annibaliano alla Nomentana, per circa un mese e mezzo. Si interverrà un tratto alla volta: da oggi lunedì 17 maggio fino al 24, week end escluso, tra le 7:30 e le 16:30, stop al transito tra via Chiana e Piazza Trento, in entrambe le direzioni.

Alberi da abbattere: chiusure a Corso Trieste, bus deviati

Durante i lavori deviano anche i bus: cambiano percorso le linee 38, 80, 88 e 89. In entrambi i sensi di marcia, la deviazione avviene su via Chiana, via Tagliamento e su viale Regina Margherita, con transito all'interno della corsia tranviaria sino all'altezza di via Savoia e poi passaggio sulla corsia a lato dei binari.

L’alberata storica di Corso Trieste

Un’alberata storica quella di Corso Trieste: sferzata da parassiti, lavori e tempo. Gli alberi da abbattere, 9 pini e 4 cercis, “sono stati censiti dalla commissione tecnica comunale, che ha consegnato una relazione tecnica, che è pubblica - ha spiegato l’assessore municipale all’Ambiente Rino Fabiano - sono gli alberi secchi, in alcuni casi senza un adeguato apparato radiciale, malati e pericolanti”. Irrimediabilmente insicuri: così dopo l’accurata relazione tecnica saranno abbattuti. Il quartiere, che tanto ha lottato per preservare gli storici pini di Corso Trieste, ne attende la sostituzione. E mentre gli ambientalisti, pur dovendo rinunciare ad alcuni esemplari arborei, parlano dell’intervento nel cuore del Trieste come “modello da seguire”, c’è chi nel quartiere protesta per le tempistiche scelte: “Questi lavori si sarebbero dovuti eseguire a luglio e agosto” - si legge su alcuni volantini anonimi che attaccano duramente, e in modo diretto, l’assessore Fabiano e una dei portavoce del Comitato ‘Salviamo i pini di Corso Trieste”.

Corso Trieste: gli alberi abbattuti "vanno sostituiti"

Dopo oltre un anno di battaglia per preservare il patrimonio verde della zona e scacciare lo spettro degli abbattimenti “indiscriminati”, la storica alberata di Corso Trieste, effettuato il monitoraggio chiaro e trasparente chiesto dal territorio, sarà messa in sicurezza. “Ora ci aspettiamo la sostituzione degli alberi, come previsto dal regolamento di Roma Capitale, con essenze arboree della stessa specie- E dovranno avere garanzia di attecchimento” - avvertono dal comitato che ha a cuore i pini. Perchè il volto di Corso Trieste non cambi.