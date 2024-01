Alberi, al Trieste Salario abbattimenti a tappeto: "Verranno sostituiti. Non si interveniva da 20 anni"

Addio agli "Alberi di Giuda" nel Trieste Salario. Da diverse settimane il dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, per mezzo degli operai delle ditte incaricate dal Servizio Giardini, sta intervenendo su decine di esemplari tra Trieste, Salario, Africano e anche al Flaminio.

Rivolta social contro gli abbattimenti degli alberi

Un'opera di abbattimento a tappeto che non è passata inosservata. Tanto che sui social i residenti per la maggior parte si lamentano per la quantità di alberi tagliati. L'ultimo caso è quello di via Tigrè, quasi completamente spogliata dei suoi filari. La strada, che si trova a ridosso di viale Libia, è finita nell'occhio del ciclone, con decine di messaggi di protesta.

"Una strage, stanno tagliando tutto il quartiere"

"Stanno facendo strage di alberi dappertutto! Anche Via di Villa Chigi - scrive una residente - Non ci credo che erano malati. C'è un piano di abbattimento senza criterio secondo me! Per fortuna che mi sto trasferendo in altro quartiere pieno di verde perché dopo 47 anni qui mi fa male il cuore vederlo così". E ancora: "Li hanno tagliati in tutto il quartiere - conferma Alessandra -. Questa è la soluzione per chi non sa manutenere il verde pubblico". "Scusate ma mi chiedevo se, oltre a essere giustamente adirati e dispiaciuti - chiede Barbara - come lo sono io, non si possa intervenire in qualche modo per avere spiegazioni certificate e promesse scritte. Anni e anni di incuria hanno prodotto questo scempio e chi paga siamo sempre noi. Ho bisogno di spiegazioni per farmi passare la rabbia".

Le strade del II municipio interessate

Una risposta arriva direttamente dal municipio II. Interpellato da RomaToday, l'assessore al verde Rino Fabiano cerca di calmare gli animi, rassicurando sulle intenzioni dell'amministrazione. Di sicuro, non quella di abbattere gli alberi dalle chiome più grandi "per far passare meglio le radiazioni del 5G" come si azzarda a ipotizzare più di un cittadino dalla fervida immaginazione: "Entro la fine di gennaio verranno ripiantati i 'Cercis' a via Tigrè - fa sapere Fabiano - come stanno facendo a via di Priscilla. Gli esemplari erano tutti malati, si vede dai ceppi: vuoti o di un colore troppo scuro, marcio. Quest'opera andrebbe fatta in tutta Roma, la messa in sicurezza è importante, ma ci sono pochi fondi". Fondi che non arrivano direttamente ai municipi: "Noi seguiamo i lavori e diamo indicazioni, nient'altro" specifica l'assessore al suo secondo mandato. Fabiano fa poi sapere che via di Villa Chigi è stata ripiantata, come succederà anche a piazza Bologna, mentre al Flaminio le strade interessate sono via Donatello e via Fracassini a stretto giro.

"Interventi mancati per 20 anni. I cittadini reagiscono male"

L'esponente della giunta Del Bello, come suo solito, non usa mezzi termini nel rispondere agli umori della popolazione: "Non si può far passare l'idea che i tecnici ambientali del Comune massacrino le piante - prosegue - piuttosto le mettono in sicurezza ripiantando le essenze. Cosa che da 18 anni non veniva fatta, in alcuni casi pure 20. Troviamo alberi talmente intaccati dalle malattie da non poterne garantire la persistenza. L'isteria pubblica che si verifica è immotivata e un po' stucchevole in certi casi. La vuole sapere una cosa? A via di Priscilla alcuni abitanti hanno bersagliato gli operai che potavano le piante con buste di pipì e feci animali. Questo meccanismo di sfiducia immotivato va disinnescato, i tecnici procedono come si deve".

La critica al dipartimento ambientale

Una piccola critica, però, Fabiano la riserva anche al dipartimento: "Dovrebbero comunicare di più e meglio gli interventi - conclude - per evitare deduzioni sbagliate e isterie da parte della cittadinanza. La gente non è abituata e un po' per amore degli alberi, un po' per pena, reagisce così. Noi nel II municipio abbiamo 35mila alberi circa, puntiamo a curarne al più presto almeno 20mila, per farli tutti entro fine mandato. E spero che in futuro la manutenzione avvenga ogni 3 massimo 5 anni, non ogni 20".