Alberi da abbattere e altri da ripiantare. Al Nomentano deviazioni e chiusure sabato 23 marzo

Sarà un sabato di passione tra Santa Costanza, un tratto di via Nomentana e viale XXI Aprile sabato 23 marzo, con possibili strascichi anche per il lunedì successivo. Il dipartimento tutela ambientale, infatti, dovrà effettuare alcune potature, un abbattimento e la ripiantumazione di alberi in zona e per questo il II Gruppo Parioli della Polizia Locale ha stabilito un temporaneo cambio di viabilità.

Sabato 23 marzo a via di Santa Costanza, tra le 7 e le 17.30, ci sarà il divieto di transito nel tratto tra via Nomentana e piazza di Santa Costanza, eccetto i mezzi impiegati per i lavori. Su via Nomentana, nella stessa fascia oraria, ci sarà la direzione obbligatoria dritto all'intersezione con via di Santa Costanza per chi proviene da via della Batteria Nomentana, eccetto gli autobus. Su viale XXI Aprile, sempre dalle 7 alle 17.30 di sabato 23 marzo direzione obbligatoria a destra all'intersezione con via Nomentana.

Come spiega l'assessore al verde del II, Rino Fabiano "su largo Santa Costanza c'è la necessità di abbattere un vecchissimo cedro che è risultato pericolante, mentre per viale XXI Aprile il servizio giardini ha già iniziato con il deceppamento degli alberi abbattuti nei mesi scorsi, circa una quarantina, ma verranno ripiantate nuove essenze". Che stavolta saranno meli da fiore "e non aceri campestri, perché non sono più adatti, sono troppo pesanti".