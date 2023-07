Finalmente è partito il diserbo dei marciapiedi a Roma nord: ecco le strade coinvolte

E' partito, anche se con ritardo, l'appalto per il diserbo dei marciapiedi in decine di strade del II municipio. L'annuncio arriva dall'assessore all'ambiente Rino Fabiano, che ha anche pubblicato l'elenco dei primi interventi in corso proprio in questi giorni.

"Abbiamo consegnato all'impresa affidataria - scrive su Facebook l'amministratore della giunta Del Bello - il diserbo stradale sulla viabilità, lotto 2, quella di competenza del nostro territorio. Al fine di rafforzare l’interazione tra cittadini e municipio, le richieste di intervento sono acquisite mediante i canali ufficiali di comunicazione che alimentano il sistema CRM - Customer Relationship Management".

In sostanza i residenti potranno chiamare il call center di Roma Capitale 060606, oppure inviare email o chiamare l'ufficio relazioni con il pubblico o utilizzare la Casa Digitale del Cittadino sul sito del Comune. "Le esigenze di intervento vengono altresì valutate direttamente dal personale della Direzione Tecnica mediante sopralluoghi sul territorio - specifica Fabiano - . La programmazione degli interventi avviene raggruppando le richieste per quartieri in modo da ottimizzare lo spostamento delle squadre operative, riducendo i tempi morti. Ci vorrà del tempo per raggiungere i 133 km di strade e marciapiedi contenuti nell'appalto, tuttavia il fatto che questo accordo quadro triennale sia partito ci fa finalmente ragionare su interventi concreti da eseguire".

Fino alla metà di giugno, fa sapere sempre Fabiano, la ditta (Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa) è intervenuta in 17 strade: via Rocca Sinibalda, via Valnerina, via d Villa Chigi, via delle Alpi, via Malta, via Tembien, viale Arrigo Boito, via Lariana, via Annone, via Fibreno, largo di Villa Paganini, via dei Corsi, via dei Peligni, via dei Tizi, via degli Enotri e via Lazzaro Spallanzani.