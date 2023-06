Viale Regina Margherita come viale Libia: contro la sosta selvaggia si pensa ai "paletti" sulla preferenziale

Torna a far parlare la sosta selvaggia su viale Regina Margherita. Strada trafficata, ricca di uffici e attività commerciali, è terra di doppie file nonostante le corsie preferenziali. E' qui che, quando a novembre 2020 vennero installate le telecamere per pizzicare chi sforava occupando la carreggiata dedicata a taxi, mezzi di soccorso e autobus, sono fioccate le multe.

Il problema della sosta selvaggia a viale Regina Margherita

Un tema che è arrivato davanti al giudice di Pace, con un comitato spontaneo di cittadini che ha chiesto l'annullamento delle sanzioni. Il motivo? In molti erano stati colti a passare sulla preferenziale non perché "furbetti", ma perché costretti ad evitare le auto in sosta vietata. L'immancabile e caratteristica doppia fila alla romana. D'altronde l'occhio elettronico non ha una coscienza, immortala tutto ciò che c'è nel suo campo visivo, invia l'informazione e l'essere umano stende il verbale e lo invia ai malcapitati.

"Preferenziali inutili per colpa della doppia fila"

Nonostante le telecamere, però, la sosta selvaggia prosegue su viale Regina Margherita. Così in II municipio si è tenuta recentemente una commissione congiunta tra lavori pubblici e decentramento, con ospite il comandante del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, Ugo Esposito: "La strada presenta una problematica ormai nota, quella della sosta in doppia fila - esordisce - e questo incide soprattutto dove ci sono anche le preferenziali. La loro presenza, purtroppo, viene vanificata dalle auto in sosta vietata e così l'utenza che percorre la strada è costretta a invadere la preferenziale". Di conseguenza l'occhio elettronico multa: "Ma così ci si espone ai ricorsi - continua Esposito - e il Comune non ci fa bella figura".

La proposta: paletti sui cordoli come all'Africano

La soluzione, allora, sarebbe quella di prendere spunto da viale Eritrea e viale Libia, al quartiere Africano. Altre strade altamente commerciali, dove il parcheggio sulle strisce blu è spesso introvabile, su quelle bianche è utopia e l'utenza non impazzisce all'idea di pagare i garage: "Lì da quando sono stati installati i paletti - conferma Esposito - la situazione è cambiata dalla notte al giorno". I paletti svettano sui cordoli dal 2018, poi nel 2021 il Comune ha finalmente installato anche le telecamere: "In questo modo i 'furbetti' - spiega il Comandante - sono disincentivati a lasciare l'auto in doppia fila, perché chi percorre la strada è impossibilitato a deviare sulla preferenziale e il traffico verrebbe completamente bloccato".

Rispetto al tema delle "multe pazze", quelle inflitte a chi passa sulla preferenziale per evitare la sosta selvaggia, Esposito apre a una soluzione tecnica: "Ampliamento la ripresa delle telecamere - ipotizza - così non si vede solo la corsia, ma tutta la carreggiata e si capisce che l'automobilista ha dovuto spostarsi per colpe altrui".