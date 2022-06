Il II municipio porta i suoi nonni in vacanza a Cervia: ecco come fare domanda

Il II municipio ha organizzato due settimane di soggiorno a Cervia per i suoi anziani, con almeno 55 anni d'età e residenti nel territorio. Dal 24 luglio al 7 agosto chi vorrà potrà trascorrere un periodo di vacanza all'hotel Bamar nella località marittima lungo la riviera romagnola.

Per fare domanda di partecipazione c'è tempo dal 5 giungo al 4 luglio, presentando la documentazione richiesta all'ufficio soggiorni e centri sociali anziani di via Tripoli 136, dalle 9 alle 13.30 il martedì, mercoledì e giovedì e dalle 14 alle 17 il martedì e giovedì. Nel costo del viaggio sono inclusi il trasporto andata e ritorno, la sistemazione in camera con trattamento pensione completa (bevande incluse), la presenza di un animatore dalla partenza fino al rientro, due gite di mezza giornata e l'organizzazione di attività culturali e ludico-ricreative, oltre ad un medico convenzionato con la struttura alberghiera e l'assicurazione.

Il costo del viaggio a Cervia è di 672 euro, ma in base al numero dei componenti del nucleo familiare e al reddito, una parte sarebbe a carico dell'amministrazione pubblica. Infatti, nel caso di un nucleo con una sola persona e un reddito lordo fino a 5.396,97 euro, al partecipante spetterà solo il 20% della quota. Si sale al 40% per un reddito di 5.965,08 euro, al 60% se si superano i 6.800 euro mentre l'80% della quota è per chi ha un reddito annuo di 8.237,49 euro.

Per quei nuclei con due o più anziani conviventi, i redditi fino a 9.373,69 euro pagheranno il 20%, quelli fino a 10.225,84 dovranno corrispondere il 40%, mentre per chi dichiara fino a 10.793,95 e chi fino a 11.362,05 euro toccherà rispettivamente il 60 e l'80% della quota prevista per il viaggio. Tutti gli altri dovranno pagare l'intero importo, da versare entro e non oltre il 18 luglio.

Gli anziani parzialmente autosufficienti potranno avvalersi di un accompagnatore, parente o non, che corrisponderà la stessa quota dovuta dall'anziano. Per chiedere la partecipazione al soggiorno gli interessati dovranno presentare un'autocertificazione anagrafica, esibire il modello 730 o il CU del 2021 e una scheda sanitaria completa a cura del medico di famiglia.

Qualora le domande superassero la disponibilità di posti, il municipio stilerà una graduatoria che terrà in considerazione la situazione reddituale, le condizioni di vita (per esempio se vive da solo ed è senza parenti prossimi) e se ci sono state precedenti partecipazioni.