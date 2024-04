Sfalcio e diserbo, il Pd del II municipio non aspetta Ama e chiede interventi immediati

Bombe d'acqua e giornate di sole con temperature ben sopra la media stagionale. E così sui marciapiedi e nelle aree verdi di Roma torna a crescere rigogliosa l'erba, anche quella infestante. Per questo motivo in II municipio, dove già si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini, la maggioranza di centrosinistra chiede alla giunta di procedere velocemente con gli interventi di sfalcio e diserbo, senza attendere che si definiscano gli accordi con Ama previsti dal nuovo accordo di servizio.

Erba alta nelle aree verdi

La richiesta è inserita in una proposta di risoluzione che verrà votata nel parlamentino di via Dire Daua. Nel testo, già passato per la commissione ambiente, ricorda la presenza di fondi a disposizione nelle casse municipali, che per il diserbo dei marciapiedi si aggirano intorno ai 177.000 euro residui da precedenti appalti. "Le condizioni atmosferiche - si legge nella risoluzione - hanno favorito il crescere di erbe e cespugli infestanti nelle strade e il crescere dell’erba nelle aree verdi di competenza del Municipio. Tale crescita rende necessario l’avvio immediato di interventi di diserbo e di sfalcio e pulizia di aree verdi che dovranno avere una cadenza periodica".

Burocrazia lenta e il tempo passa

D'altronde già nel 2017 il II municipio si è visto girare 66 aree verdi sotto i 5.000 mq e quattro aree verdi di maggiore dimensioni. Quattro anni dopo, a dicembre 2021, Roma Capitale tramite il dipartimento ambiente ha decentrato ulteriori 70 aree, di ampiezza inferiore ai 20.000 mq, escluse quelle sottoposte a vincolo. Va da sè che di spazi di cui occuparsi l'ente locale ne ha molti e se a questo si aggiungono le difficoltà avute dagli uffici a concludere le gare per affidare i lotti di intervento a ditte esterne, ecco che è facile immaginare che la crescita dell'erba vada più veloce delle decisioni degli uomini. Nonostante questo, da giugno 2022 "tramite fondi di bilancio dedicati sono stati effettuati interventi in circa 134 aree, svolti in buona parte dalla società vincitrice di gara del dipartimento". Che è dovuto intervenire sullo sfalcio, a causa delle complicazioni di cui accennavamo sopra: "Ad agosto 2022 è partito l'iter con una manifestazione di interesse, con tre distinti lotti. Ma la procedura ha avuto un iter molto lungo, concluso solo a marzo 2024". Un anno e mezzo abbondante per emettere le determine di affidamento dei lotti, tra dicembre 2023 e marzo 2024.

Il Pd spinge per il diserbo

Per il diserbo, invece, la palla adesso passerà ad Ama. Se ne occupava fino al 2020, poi l'amministrazione Raggi decise di stralciare questo compito dal contratto di servizio. Oggi, con i nuovi accordi, è rientrato. Ma il Pd del II municipio non vuole attendere troppo e spinge perché si cominci a breve con forze proprie: "Abbiamo specifici fondi - si ricorda nella risoluzione - oltre ad usufruire di servizi delle società vincitrici dell'accordo quadro indetto dal dipartimento lavori pubblici. Per il diserbo basterebbe attivare i fondi, in attesa della procedure amministrative per affidare il servizio ad Ama".

"Bene che torni Ama ma interventi subito"

Per questo il gruppo di maggioranza chiede "di avviare le procedure per affidare gli interventi di diserbo utilizzando le risorse a disposizione e prevedere un cronoprogramma degli interventi, richiedere ulteriori fondi, visti i tempi necessari per l'iter amministrativo riguardante l'affidamento ad Ama, dare mandato agli uffici di procedere con i primi interventi di sfalcio previsti per il lotto A e impegnare i fondi per i lotti B e C". Insomma, non c'è tempo da perdere: le gare sono state vinte, i fondi assegnati: perché aspettare? "Apprezziamo il lavoro svolto dagli uffici per portare a termine le gare per affidare la cura del verde nelle aree decentrate - commenta Andrea Rollin, presidente della commissione ambiente -. Ma visto il clima, si sono formate molte sterpaglie ed è cresciuta erba infestante sui marciapiedi, è necessario iniziare gli interventi immediatamente. Per quanto riguarda il diserbo, contiamo di utilizzare i fondi a disposizione prima che il servizio torni ad Ama, novità che come commissione sicuramente apprezziamo molto".