Mattarella dal Quirinale ai Parioli: il Presidente ha firmato il contratto per un nuovo appartamento

Un appartamento di circa 120 metri quadri in un quartiere elegante: Parioli diventerà la nuova casa di Sergio Mattarella, ai confini con il Trieste-Salario. Come racconta l'Espresso, infatti, il Presidente della Repubblica avrebbe firmato pochi giorni fa il contratto d'affitto della sua nuova casa.

Niente più Quirinale, dunque. Mattarella, che il 3 febbraio 2022 finirà il suo mandato, ha scelto una delle zone più "in" del Municipio II e di Roma per trascorrere un periodo della sua nuova vita, lontano dalle enormi responsabilità di chi ogni giorno deve essere per Costituzione una figura di garanzia ed equidisanza per il Paese.

Sempre più probabile, quindi, che Mattarella non accetti eventuali proposte di candidatura per restare: l'11 novembre citava uno dei suoi predecessori, Giovanni Leone, quando nel 1975 in un messaggio alle Camere paventava la possibilità di introdurre "la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica".