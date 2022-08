Scuole chiuse e operai a lavoro: accessi sicuri e nuovi spazi negli istituti di Roma nord

Con le scuole chiuse per la pausa estiva, il II municipio prosegue con alcune delle opere programmate di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi stanno riguardando nello specifico quattro edifici tra Salario, San Lorenzo e Nomentano.

All'interno dell'asilo nido di Villa Ada è in corso la tinteggiatura esterna e interna "e la costruzione di una nuova scala d'accesso per il parco" informa l'assessora ai lavori pubblici e alla scuola, Paola Rossi.

Per quanto riguarda il plesso scolastico di via Tevere dell'IC Lante della Rovere le ditte municipali si stanno occupando della messa in sicurezza della scala di ingresso e della riqualificazione della sala mensa, trasformata in nuove aule durante l'emergenza Covid 19. A San Lorenzo, nella terrazza della scuola Aurelio Saffi, nuovo pavimento antitrauma nel gazebo centrale "e nuove rampe per aumentare lo spazio a disposizione delle alunne e degli alunni". Inoltre, è in corso il recupero di due gazebo laterali, la tinteggiatura dei corridoi e nuove fioriere per l'orto.

Infine, l'assessora fa sapere che alla Falcone e Borsellino, in zona piazza Bologna, gli operai stanno riqualificando le chiostrine interne che diventeranno spazi per laboratori dedicati all'educazione e alla formazione alla transizione ecologica, grazie ai finanziamenti del Pon, il piano operativo nazionale del ministero dell'istruzione.