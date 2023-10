Scuole aperte 2023/2024: nel II municipio sei istituti ricevono il finanziamento

Sono sei le scuole del II municipio che hanno superato lo scoglio della domanda di partecipazione al bando per la scuole aperte 2023/2024. Grazie ai fondi comunali, durante l'anno corrente potranno svolgere attività in orario pomeridiano, serale e nei fine settimana.

Le scuole del territorio ammesse al finanziamento, che può arrivare fino ad un massimo di 15mila euro per ognuna, sono quattro istituti comprensivi e due istituti superiori. Lo scopo dell'assessorato a scuola, formazione e lavoro è quello di favorire la creazione di reti territoriali, aprendo gli edifici alla comunità territoriale, creando presidi di sicurezza anche in ore serali e in giorni nei quali solitamente gli istituti restano chiusi e le aree limitrofe scarsamente frequentate.

Gli istituti comprensivi ammessi sono la scuola "Clotilde-Pini" di via Santa Maria Goretti, la "Fratelli Bandiera" in piazza Ruggiero di Sicilia in zona piazza Bologna, la "Via Tiburtina Antica" di San Lorenzo e l'istituto comprensivo per sordi "Magarotto" a via Nomentana 56. I due licei sono il "Giosuè Carducci" a via Asmara, quartiere Africano e il "Lucrezio Caro" a via Venezuela, Villaggio Olimpico.