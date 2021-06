Salita dei Parioli, dopo 7 anni riapre la suggestiva passeggiata della Roma bene

"Lunedì 21 giugno alle 10.00 restituiremo alla cittadinanza la Salita dei Parioli. Una strada suggestiva da un punto di vista paesaggistico, chiusa dal 1985, che da viale Tiziano sale verso Monte Parioli". È quanto si legge in una nota del Municipio Roma II che annuncia così il restyling completato della passeggiata della Roma bene. “La riapertura - dichiara la Presidente Francesca Del Bello - è frutto di una grande sinergia tra Istituzioni, di un notevole impegno della Direzione Tecnica municipale e di uno sforzo comune volto ad accelerare i tempi, non solo dei lavori, ma anche della burocrazia. Finalmente - aggiunge Del Bello - abbiamo sbloccato una situazione annosa e non più rimandabile”.

La Salita dei Parioli era chiusa da tempo per interventi di consolidamento statico delle scarpate, realizzati dalla Regione Lazio e seguiti da quelli per l’illuminazione da parte di Acea ed ora riapre al transito veicolare a senso unico. I lavori, iniziati nel 2015 e finanziati dalla Regione Lazio, sono serviti anche a contenere il cosiddetto Monte Parioli che è franato verso viale Tiziano nel 2007, su un fronte di circa 40 metri. La collina, infatti, è stata colpita da fenomeni di dissesto idrogeologico, resi ancora più gravi dai cambiamenti climatici.

Interventi conclusi nel 2019 che attendevano il collaudo da parte degli Enti Appaltatori per la concreta apertura della strada. “In questa circostanza -ricorda la Presidente- il Municipio II si è reso parte attiva per formalizzare la documentazione tecnica della perfetta esecuzione dei lavori. In seguito, per renderla fruibile in tutta sicurezza, abbiamo provveduto ad effettuare un intervento straordinario sulla vegetazione laterale che aveva oramai invaso completamente la strada”. Inoltre è stato necessario “il ripristino della carreggiata nonché il completo rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Interventi di cui si è fatto carico il Municipio Roma II per rendere fruibile e percorribile una delle strade più belle e romantiche del territorio”.