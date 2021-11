A Villa Ada e Villa Glori in arrivo 220 nuovi alberi

Cento nuovi alberi e 300 nuovi cespugli a Villa Ada. La novità che vede coinvolto il parco storico del Trieste-Salario, al centro di innumerevoli polemiche negli ultimi mesi a causa di potature e tagli "selvaggi" denunciati dalle associazioni di quartiere, viene riferita dall'assessore al Verde del Municipio II, Rino Fabiano.

Ad annunciare l'inizio dell'operazione di piantumazione è stato il responsabile dei Servizi Operativi Municipali del'Ufficio Giardini, Claudio Damiani, proprio durante un incontro con l'assessore. "Oltre a ragionare come sempre sul da farsi da qui ai prossimi giorni e nei prossimi anni - fa sapere Fabiano - ho avuto modo di constatare il frutto del grande lavoro che con le risorse a disposizione gli operai giardinieri stanno eseguendo su diverse porzioni della villa. Le siepi, tanto vituperate da qualcuno, sono perfette e crescono rigogliose ridisegnando i percorsi e le perimetrazioni storiche originarie. Gli alberi prossimi ai percorsi aperti ai cittadini sono tutti messi in sicurezza".

Ma i cittadini non godranno di nuove alberature solo a Villa Ada: anche a Villa Glori, infatti, sono in procinto di essere piantati 120 nuovi esemplari "ma avremo modo di parlarne quando mi recherò sul luogo insieme alle maestranze per vedere anche lì lo stato di avanzamento della riqualificazione in atto" specifica l'assessore.