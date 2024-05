A Villa Ada ci sarà un "lago dai fiori blu"

Proseguono gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle alberature e delle aree verdi all'interno di Villa Ada, grazie ai fondi Pnrr. Nel secondo stralcio, finanziato con 2 milioni di euro, è previsto non solo un approfondito esame dello stato di salute degli alberi presenti nell'area, ma anche la creazione di un "lago dai fiori blu".

Il Comune la definisce come una "iniziativa commemorativa" che servirà a ridare simbolicamente vita ad un antico bacino d'acqua che un tempo si trovava nell'area del parco, ma che non può essere completamente ripristinato. In queste settimane gli operai stanno creando l'area adatta alla piantumazione dei fiori, così da ricreare l'atmosfera e l'aspetto originali del laghetto.

Un'altra importante componente del progetto è "il ripristino dell'impianto storico del parco, con una particolare attenzione alla conservazione e alla promozione della biodiversità vegetazionale - spiega il Comune -. Saranno selezionate specie e varietà di piante che riflettano l'ambiente naturale originario, contribuendo alla creazione di un habitat favorevole per la flora e la fauna locali".