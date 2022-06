A villa Ada prosegue l'abbattimento dei pini: "Sono tutti morti, a novembre li sostituiamo"

L'abbattimento dei pini a villa Ada continua a far discutere. L'opera, iniziata ormai un anno fa, si è resa necessaria per l'attacco violento della toumeyella parvicornis, volgarmente nota come cocciniglia, a molti esemplari che caratterizzano il parco storico tra Salario e Parioli. I comitati di quartiere, però, non ci stanno.

"Quando finiranno gli abbattimenti dei pini secolari? Gli alberelli nuovi soffrono la sete, diversi sono già secchi e le motoseghe non si fermano neanche nel periodo estivo. Questa mattina (21 giugno, ndr) hanno falcidiato gli alberi nella zona lungo via Salaria, tra la sede del servizio giardini e i cassoni di raccolta degli sfalci. Una zona importante per l'effetto cuscinetto che svolgono rispetto alla città urbanizzata e trafficata".

Agli ambientalisti, in particolare all'Osservatorio Sherwood che monitora le attività all'interno di Villa Ada, non va giù che gli interventi avvengano "senza la dovuta informazione di dettaglio ai cittadini". Secondo l'associazione "non è pensabile che si tratti di tutti abbattimenti d'emergenza e inderogabili".

RomaToday ha interpellato l'assessore al verde del II municipio, Rino Fabiano: "Sono mesi che villa Ada è oggetto di interventi strutturali sul verde verticale e orizzontale - spiega - e gli abbattimenti riguardano alberi ormai uccisi dalla cocciniglia, dopo che i tentativi dell'endoterapia sono stati vani. Era tutto già programmato e gli alberi abbattuti veranno sostituiti a partire da novembre". Quindi, secondo quanto riferisce il municipio, a finire sotto i colpi delle motoseghe sono esemplari secchi se non ormai definitivamente morti: "Se consideriamo anche Monte Antenne - prosegue Fabiano - sono diverse centinaia gli esemplari abbattuti o in via di abbattimento, solo a villa Ada oltre cento".

Per Fabiano "adesso siamo messi bene - prosegue - perché gli appalti sul verde verticale sono in corso, mi riferisco alla gara da 60 milioni e l'ufficio giardini beneficia di questa situazione e riesce a gestire interventi importanti. L'obiettivo per me è arrivare a dicembre 2022, con il primo bilancio di questa nuova amministrazione, auspicando 100 milioni di euro ogni anno per la manutenzione del verde a Roma e 11 milioni solo per il nostro municipio, così da arrivare anche prima del Giubileo ad aver recuperato il verde del nostro territorio".