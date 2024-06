Via di Ponte Salario buia, dissestata e senza marciapiedi. Il consiglio municipale chiede un intervento risolutivo

Asfalto dissestato, crepe, buche. Via di Ponte Salario è malmessa e rappresenta un rischio per pedoni, automobilisti e chi si muove su due ruote. Non solo per raggiungere Villa Ada, ma anche un asilo e una scuola materna comunali, o la Asl a Monte Antenne. Così dal consiglio del II municipio arriva una richiesta forte e chiara: stanziare fondi per rifare completamente il manto stradale.

Via di Ponte Salario dissestata e pericolosa

L'allarme parte dalla commissione lavori pubblici, che il 16 maggio all'unanimità ha approvato una proposta di risoluzione firmata dal capogruppo Pd Roberto Ferraresi e sottoscritta anche da Arianna Camellini, Lucrezia Colmayer, Monica Didò, Silvia Aloe, Luca Onori e Andrea Rollin, con il parere positivo in commissione anche di Barbara Auleta e di Francesco De Salazar, quest'ultimo consigliere di Fratelli d'Italia. "Il manto stradale si presenta in uno stato fortemente dissestato - si legge nell'atto riguardante Ponte Salario - con grave rischio per l'incolumità e sicurezza della cittadinanza".

Una strada frequentata da sportivi e famiglie

D'altronde via di Ponte Salario, seppur strada di tipo secondario che costeggia via Salaria, intorno a Villa Ada, non serve solamente per raggiungere l'ingresso basso del parco storico del II municipio. La strada è molto lunga, costeggia Villa Ada e vede affacciarsi il Tennis Club Parioli, ancor prima il Comando "Talamo" dei carabinieri di Roma, un asilo nido e una scuola materna che fa parte dell'istituto comprensivo "Boccioni". Si arriva anche a Monte Antenne, dove c'è una sede dell'Asl Roma 1 e infine si sbuca su viale della Moschea.

Le richieste del consiglio

"La strada è utilizzata da migliaia di persone ogni giorno - si legge nella risoluzione - e da famiglie e bambini che arrivano alle scuole presenti. Per un lungo tratto di strada non c'è marciapiede e questo costringe i pedoni a camminare al centro della carreggiata. E significa anche che per arrivare a Monte Antenne sia obbligatorio l'uso di un mezzo privato". Insomma, una situazione pericolosa in un luogo seppur non eccessivamente trafficato, sicuramente molto frequentato. Per questo il consiglio municipale chiede "la riqualificazione urgente del manto, un nuovo percorso pedonale sicuro dove mancante, nuova segnaletica orizzontale soprattutto nella parte finale, verso via della Moschea dove la strada diventa a doppio senso e l'implementazione dell'illuminazione stradale".