Strada vietata ai bus da 10 anni. Il Pd ne chiede la riapertura

Prima una voragine nel 2013, poi un cedimento del manto stradale nel 2014. E così la giunta Marino decise di dire basta agli autobus e ai mezzi pesanti su via Po, nel cuore del Salario. Troppo fragile la superficie, troppo gravi le eventuali conseguenze sui palazzi che affacciano sulla strada. A distanza di dieci anni, però, le criticità sembrano essere state risolte e per una parte della maggioranza capitolina mantenere il divieto non solo non ha senso, ma è anche un danno.

La voragine di via Po e la chiusura ai mezzi pesanti

Era ottobre 2013 quando si aprì una voragine all'altezza del civico 10 di via Po. Non una novità a Roma, ma una consuetudine. Gli accertamenti dell'epoca fecero emergere la presenza di una cavità sotto la soletta stradale e così i caschi bianchi del Gruppo Parioli imposero il divieto di transito su indicazione del dipartimento lavori pubblici. Niente veicoli con carichi troppo pesanti potevano più transitare nel tratto tra Corso d'Italia e via Tevere.

Sei linee Atac deviate e tempi di percorrenza raddoppiati

Non solo. Tre mesi dopo la voragine in via Po, cedette il manto stradale in via Sicilia. E così il dipartimento decise di interdire ai mezzi pesanti anche in via Sicilia, tra via Piave e via Lucania. Questo doppio divieto ha comportato e comporta ancora oggi la deviazione di diverse linee Atac: 83, 92, 63, 223, 360, 80. Il traffico dei mezzi pubblici, dunque, viene convogliato su piazza Fiume, via Salaria, Corso d'Italia, via Puccini, via Pinciana, via Romagna. Anche il complesso di licei che in via Sicilia vede la presenza di Righi e Tasso, inoltre, viene tagliato fuori dalla fruizione diretta dei mezzi pubblici.

La richiesta del Pd a Gualtieri e Patanè

Martedì 19 settembre una mozione firmata dalla consigliera, ma anche dal presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola e dalla consigliera Claudia Pappatà. impegna il Sindaco e l'assessore di riferimento Eugenio Patanè ha riprendere la questione in mano rivedendo i divieti. "Nonostante vi siano stati interventi di consolidamento - commenta la dem capitolina Carla Fermariello - i divieti non sono mai stati rimossi. Tali divieti comportano da 10 anni la deviazione di tutte le linee Atac che transitavano in via Po e via Sicilia. Con l'indirizzo dato oggi, auspichiamo che si ponga fine a una situazione che da 10 anni genera gravi disagi sia a chi usa il trasporto pubblico, per il notevole aumento dei tempi di percorrenza, sia ai residenti del quadrante, a causa dell'intasamento del traffico e dell'enorme aumento dell'inquinamento acustico e atmosferico".