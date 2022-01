A Monte Antenne tendopoli e occupazioni abusive

Monte Antenne, tra accampamenti e occupazioni abusive, rischia di finire nuovamente nella morsa del degrado nonostante il suo valore storico e naturalistico. C'è chi addirittura ha messo su un orto privato, chi si è accampato vicino alla Torretta, chi ha trovato riparo nell'ex reception del campeggio e nell'ex magazzino del servizio giardini.

Il pericolo incendi a causa dei fuochi abusivi

La denuncia arriva da Osservatorio Sherwood, associazione che da anni si occupa di tutelare e promuovere l'intera Villa Ada, all'interno della quale si trova il sito di Monte Antenne: " E' un prezioso gioiello storico e naturalistico della città - le parole del presidente Lorenzo Grassi a RomaToday - da decenni lasciato in abbandono e sta subendo il colpo finale con l'accerchiamento da parte di accampamenti e occupazioni abusive. Anche con il rischio che fuochi improvvisati possano provocare danni gravissimi ai boschi. Il Campidoglio ha appena avviato la bonifica della pineta, in vista della piantumazione di nuovi alberi. Una rinascita di Monte Antenne attesa da anni, che deve essere completata con il recupero degli edifici e l'avvio di attività sociali e culturali pubbliche e non lucrative che possano far tornare pienamente fruibile a tutti un luogo ricco di memorie che risalgono sino ai tempi leggendari dei fondatori di Roma".

L'orto privato

Guardando le foto, scattate nei giorni scorsi dall'Osservatorio, la sensazione è che diverse comunità di senza dimora (oltre a chi, magari non avendone nemmeno estrema necessità, ha semplicemente colto "un'occasione") si siano stabilite sfruttando l'incuria e l'assenza di controllo. Un vasto terreno, che sul lato di via del Foro Italico tra il tennis club Parioli e il centro cinofilo si trova alle pendici di Monte Antenne, è stato completamente occupato e qualcuno ha realizzato un orto.

Occupazioni all'ex camping

Lì dove un tempo sorgeva il camping olimpico, utilizzato da moltissimi giovani arrivati a Roma per assistere ai Giochi del 1960, dei senza dimora si sono insediati nell'ex reception già sgomberata un anno fa. Anche l'ex magazzino del servizio giardini ha subìto la stessa sorte. E ancora, alle pendici della collina dalla parte di Ponte Salario spunta una tendopoli. A tutto ciò si aggiungono l'abbandono di rifiuti ingombranti e "l'attività di 'smorzo' edilizio, incompatibile con i vincoli paesistici di Villa Ada, insediata all'incrocio tra via del Foro Italico e viale della Moschea" denuncia ancora l'Osservatorio.

L'assessore: "Questo accade se si sgombera come faceva Raggi"

Interpellato da RomaToday, l'assessore all'Ambiente del Municipio II ha tenuto a sottolineare che "la situazione di Villa Ada e delle sue zone di cinta tra la Tangenziale est e il Foro Italico è più che conosciuta da diversi anni". "Lo sgombero del campo del Foro Italico - prosegue l'assessore - eseguito in quei modi dalla giunta Raggi, non poteva che generare questa situazione. Sgomberare insediamenti qua e là senza occuparsi delle persone e dove vanno è esattamente spostare il problema da una parte all'altra. Predisporre controlli affinché queste situazioni di abusi e consumi di illeciti ambientali poi è il dovere della pubblica sicurezza". Infine un messaggio diretto a viale Manzoni, sede dell'assessorato al Sociale del comune: "Mi auguro che in un futuro molto prossimo si occupino delle persone che vivono in strada - conclude Fabiano - con più cura e attenzione di quella espressa negli ultimi anni e che le forze dell'ordine riescano a tutelare in un modo altrettanto incisivo siti ambientali storici come Villa Ada da discariche e abusi".

La bonifica della pineta

Già a fine dicembre Fabiano aveva svolto un sopralluogo a Monte Antenne, insieme al responsabile del servizio giardini del Municipio II Claudio Damiani e al presidente della consulta del verde del territorio, Massimo Proietti Rocchi, per prendere visione degli interventi di bonifica e riqualificazione del sito iniziati già da mesi e che in questo momento si stanno concretizzando con la risistemazione della pineta. L'obiettivo del Municipio, espresso tramite l'assessore Fabiano "è sollecitare il dipartimento tutela ambientale affinché si progetti un'opera per Monte Antenne che sfrutti i fondi del pnrr".