Cade grosso ramo di pino a Villa Ada. Bloccato il sentiero dietro l'ambasciata d'Egitto

Un grosso ramo si è staccato dal tronco di un pino a Villa Ada, lungo il sentiero che si trova tra l'ambasciata d'Egitto e le scuderie Savoia. Ad accorgersene Lorenzo Grassi, residente del quartiere Trieste-Salario e presidente dell'associazione Osservatorio Sherwood.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ero qui a passeggio - spiega - e ad un certo punto mi sono trovato di fronte quello che sembrava un tronco intero tanto è grande, ma è solo un ramo. Purtroppo, però, occupa l'intera larghezza del sentiero quindi è impossibile proseguire oltre".

Non è chiaro quando sia successo e quali siano le cause. Non ci sono state tempeste a Roma per giustificare eventuali fulmini, né vento particolarmente forte. Si potrebbe trattare della conseguenza di una condizione di salute precaria dell'albero: "Comunque non è successo da molto - conclude Grassi - altrimenti sarebbero arrivate già delle segnalazioni". Per fortuna, quando è accaduto, non si trovava nessuno nei paraggi, tra chi porta a passeggio i cani o fa jogging quotidianamente nella storica villa.