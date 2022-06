Il municipio dà retta ai cittadini: piazza Verbano avrà un nuovo volto

Piazza Verbano potrebbe essere al centro di un importante opera di restyling. E a deciderne i dettagli saranno anche i cittadini.

Infatti il 31 maggio la giunta del II municipio ha approvato una determina con la quale dà il via all'inter per studiare un progetto che riguardi non solo i giardini ma anche lo spazio intorno, come auspicato da diverse associazioni già dagli inizi della precedente amministrazione, che vedeva sempre Francesca Del Bello al governo del territorio. E si terrà conto delle proposte dei comitati.

Siamo ancora in una fase embrionale, difficile pensare di vedere gli operai da qui a un anno, considerato anche che diversi uffici ed enti dovranno esprimere i loro pareri, inclusa la Sovrintendenza, ma l'atto di tre giorni fa è un passo importante che viene accolto positivamente dai diretti interessati, nello specifico dagli "Amici di piazza Verbano" e dalla loro presidente Ornella Malaguti: "E' una bella notizia - ci risponde - è da un anno che abbiamo iniziato a parlarne più dettagliatamente, anche se all'interno dell'associazione Amuse già mi battevo da prima. Adesso vediamo cosa accadrà, nel frattempo chiederemo anche la riqualificazione delle aiuole all'interno dello spartitraffico di via di Villa Ada, che da piazza Verbano porta alla villa storica".

Il progetto che il comitato ha già messo da tempo sul tavolo prevede il recupero e il completamento della pavimentazione in sampietrini dei vialetti e una nuova pavimentazione stabilizzata nello square centrale, il restauro dei sedili storici in travertino, la verifica e il ripristino dei due attacchi idrici per l'irrigazione, l'integrazione di punti luce, endoterapia per i pini attaccati dalla cocciniglia e il rimpiazzo di tre alberi mancanti, un nuovo impianto arboreo nell'aiuola centrale, con l'associazione che suggerisce di piantare alcuni arbusti di miro contornati da una siepe bassa di mirsine africana.

Per quanto riguarda la piazza, l'auspicio di Ornella Malaguti e dei suoi concittadini sarebbe quello di vedere rinnovata l'intera alberata, con la messa a dimora di 22 nuovi esemplari di oleandri, presenti storicamente a piazza Verbano, preservando la storica palma e il pruno donato da un residente in memoria di un medico di famiglia molto stimato nel quartiere, il dottor Pergolini. Infine, la fontanella: gli "Amici di piazza Verbano" ne vorrebbero una, davanti al civico 3 della piazza.