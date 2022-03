La poliziotta che cucina un piatto di spaghetti ad un'anziana rimasta sola in casa

Una badante che si licenzia all'improvviso, lo spettro della solitudine, la paura di non farcela: per questo un'anziana ultraottantenne residente in zona Salario ha deciso di chiamare il 112, presa dal panico, per chiedere aiuto.

La storia, avvenuta pochi giorni fa, è stata raccontata dalla Questura di Roma tramite la sua pagina Facebook. Un'agente del distretto locale, intervenuta insieme ad un collega nell'abitazione della "nonnina", si è trovata a dover operare in maniera insolita rispetto alla routine: nessun ladro da prendere, nessuno spacciatore da cogliere in flagranza. Stavolta le divise hanno ricoperto il ruolo di figli o nipoti, facendo compagnia alla donna rimasta improvvisamente sola.

"Non si preoccupi signora, un piatto di pasta glielo prepariamo noi" hanno risposto gli agenti quando l'anziana ha manifestato il desiderio di mangiare e riposarsi. E così la poliziotta protagonista del racconto si è messa ai fornelli, in attesa del figlio fuori città per lavoro. Nel frattempo sono stati attivati i servizi sociali di Roma Capitale. Per qualche ora la "nonnina" del Salario si è sentita più sicura e meno sola.