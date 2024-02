Restauro della Chiesetta del Divino Amore: via Salaria "zona 30" per i prossimi cinque mesi

Proseguono i lavori di restauro e messa in sicurezza della Chiesetta del Divino Amore su via Salaria, vicino all'ingresso di Villa Ada corrispondente con l'ambasciata d'Egitto. Per favorire l'intervento sulla facciata dell'edificio sconsacrato, i vigili hanno emesso una disciplina di traffico provvisoria che interesserà per cinque mesi il tratto occupato dal cantiere.

Restauro Chiesetta Divino Amore

L'intervento di restauro della Chiesetta del Divino Amore, edificio del XIX secolo realizzato su un impianto preesistente del '600, è iniziato a luglio 2023 e viene finanziato con circa 660mila euro dei fondi Pnrr. Da cronoprogramma dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2024. Attualmente è in procinto di iniziare la fase di restauro della facciata e per questo motivo è necessario modificare la disciplina di traffico tra il civico 346 di via Salaria e via Archiano.

Un tratto di via Salaria diventa "zona 30"

Come si legge nella determinazione del Gruppo II Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, a partire dal 1° marzo e fino al 31 luglio 2024, per cinque mesi, nel tratto tra via Salaria 346 fino a via Archiano vigerà il divieto di sosta 0-24 con zona rimozione su tutta la sede stradale. I pedoni non potranno transitare sul marciapiede lato Villa Ada, nel tratto tra il civico 267 di via Salaria e via Archiano. Inoltre, viene imposto il limite di velocità a 30 km/h nel tratto in direzione e verso da via Archiano a via di Villa Ada.