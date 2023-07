"Ennesima ingiustizia". A Roma la nuova opera di Laika su Patrick Zaki

La street artist Laika è tornata in strada per sostenere ancora una volta Patrick Zaki, condannato in via definitiva a tre anni di carcere. Nella notte in via Salaria, davanti l'ambasciata d'Egitto a Roma, Laika ha affisso la nuova opera dal titolo "Ennesima ingiustizia". L'artista ha scelto di tornare sullo stesso muro dove affisse per la prima volta il celebre "Abbraccio" fra Zaki e Regeni, divenuto poi simbolo in tutto il mondo della lotta e del sostegno a Patrick Zaki.

Questa volta, nel poster Patrick indossa di nuovo l’uniforme del carcere, come ne “L’Abbraccio", e con in mano un pennello ed un secchio di vernice gialla “imbratta" quel muro con la scritta “BASTA!”, riferendosi alle ingiustizie subite dal 2020 ad oggi.

“Questa sentenza è arrivata all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, e ha sconvolto tutti - ha dichiarato Laika - Sembra di essere tornati a quel maledetto 7 febbraio 2020. Patrick si era appena laureato e sognava di tornare in Italia, invece il governo del suo paese ha deciso di punirlo ancora una volta. Un paese con cui noi continuiamo a fare affari e che ha tolto la vita a Giulio Regeni, tanto per ricordare. Non bisogna abbassare la guardia: sappiamo quali sono le condizioni delle carceri egiziane e soprattutto quanto i diritti umani vengano calpestati. Forza Patrick, resisti, noi non molliamo. È la settima volta che ritraggo Patrick speravo di non doverlo fare più. Io però voglio sempre pensare che 'questa volta andrà tutto bene'", ha concluso l'artista.